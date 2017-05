Bad Säckingen Polizei nimmt Fahrraddiebe auf frischer Tat fest

Straftat Sonntagabend am Bahnhof Bad Säckingen verhindert.

Dank der Aufmerksamkeit und des Eingreifens eines Zeugen konnten am Sonntagabend in Bad Säckingen zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen werden. Bei dem Zeugen handelte es sich um einen Polizeibeamten, der privat unterwegs war und kurz nach 20 Uhr von der Innenstadt in Richtung Bahnhofsplatz ging. Dabei fiel ihm eine Personengruppe auf, die bei einem Fahrradständer stand. Hinter dieser Gruppe nahm er eine Person wahr, die sich an einem verschlossenen Fahrrad zu schaffen machte und dessen Schloss knackte. Dieses gab er einer zweiten Person, die sich anschickte, mit dem Fahrrad wegzufahren. Der Beamte schritt ein, verhinderte die Wegfahrt und alarmierte seine Kollegen. Die waren rasch zur Stelle und nahmen die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.