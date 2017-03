Bad Säckingen Polizei fasst Verdächtigen nach Einbruchserie am Hochrhein

Polizei fasst Verdächtigen nach Einbruchserie am Hochrhein

Nach einer Einbruchserie in Bad Säckingen am Hochrhein (Kreis Waldshut) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Der 40 Jahre alte Mann wurde bei einem seiner Einbrüche von einer Überwachungskamera aufgenommen und so identifiziert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er soll seit April vergangenen Jahres mehrfach durch offene Fenster und Terrassentüren in Häuser und Wohnungen eingestiegen sein und Bargeld und Schmuck gestohlen und alles andere liegengelassen haben.Der Mann ist der örtlichen Polizei bereits bekannt: Vor einigen Jahren war er den Angaben zufolge als Einbrecher im nicht weit entfernten Albbruck (Kreis Waldshut) unterwegs gewesen.