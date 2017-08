Bad Säckingen Polizei fasst Tatverdächtigen Jugendlichen

Er soll einen Geldbeutel gestohlen und Sachbeschädigung begangen haben.

Der Polizei gelang die Festnahme eines flüchtigen Tatverdächtigen am Dienstagmorgen. Bei ihm handelt es sich um einen Jugendlichen der im Verdacht steht, einen Gelddiebstahl und Sachbeschädigungen begangen zu haben. Am Montagnachmittag wurde einem Jugendlichen bei den Beck Arkaden der Geldbeutel gestohlen, was er der Polizei mitteilte. Die überprüfte am Dienstagmorgen den Fahrradkeller eines Wohnhauses im Stadtgebiet, in welchem ein Jugendlicher nächtigte. Er wurde kontrolliert und durchsucht. Dabei fanden die Beamten bei ihm den gestohlenen Geldbeutel und andere persönliche Sachen des Geschädigten. Daraufhin wurde der Jugendliche vorläufig festgenommen und später seinen Eltern überstellt. Die Ermittlungen dauern an.