Bad Säckingen Polizei erwischt bekifften Autofahrer

Am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr geriet ein 20-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle. Aufgrund typischer Symptome wurden die Beamten sofort stutzig.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Im Bereich des Hebelweges in Bad Säckingen kontrollierten die Beamten den Mann und stellten typische Symptome fest, die auf einen möglichen Drogenkonsum schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Urintest bestätigte die Vermutung, so der Polizeibericht. Eine anschließende Blutprobe im Spital in Bad Säckingen wird den Beamten weitere Klarheit bringen und eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss nach sich ziehen.