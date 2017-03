Bad Säckingen Polizei bremst Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bei einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer mit einer deutlichen Alkoholfahne aufgefallen. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von über einem Promille. Das Ergebnis der Blutprobe wird weisen, mit welchen Konsequenzen der 32-Jährige zu rechnen hat.

Bad Säckingen – Die Polizei hat am Mittwochabend einen Autofahrer mit erheblichen Atemalkohol aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht hatten die Beamten gegen 22.20 Uhr in der Bergseestraße einen Nissan angehalten, bei dem 32 Jahre alten Fahrer wurde Hinweise auf Alkohol festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille, eine Blutalkoholbestimmung wurde veranlasst. Wird hierbei ein Wert bis 1,09 festgestellt, kommt der Autofahrer mit einem einmonatigen Fahrverbot davon, so die Polizei. Liegt der Wert bei 1,1 Promille oder darüber, wird die Fahrerlaubnis entzogen.