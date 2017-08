Bad Säckingen Politiker der Linken stehen in Bad Säckingen Rede und Antwort

Bundesvorsitzender der Linken, Bernd Riexinger und Bundestagskandidat Lothar Schuchmann bei Wahlkampfveranstaltung in Bad Säckingen. Thema war unter anderem die Gesundheitspolitik. Hier gelte es besonders, eine Zwei-Klassen-Medizin abzuschaffen.

Im Zuge des Wahlkampfs für die Bundestagswahl am 24. September besuchte der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger am Montagabend den Linken-Kreisverband in Bad Säckingen. In der Orangerie des Schlossparks sprach der Parteivorsitzende über die Gesundheits-, Renten-, und Sozialpolitik der Linken und beantwortete die Fragen der anwesenden Besucher. Unterstützt wurde Riexinger von Lothar Schuchmann, Bundestagskandidat für den Landkreis Waldshut. Schuchmann erklärte, was der Landkreis dringend braucht und wie die Problemstellungen gelöst werden können.

In seiner Ansprache erklärte der Bundestagskandidat Lothar Schuchmann den rund 25 anwesenden Besuchern, was der Landkreis Waldshut für ihn bedeutet. Dabei erzählte der Kandidat von seinen persönlichen Fluchterlebnissen aus dem Zweiten Weltkrieg, die ihn und seine Familie in die Nähe von Bonndorf führten. "Es waren damals die Menschen, die Elend und Hunger verhindert haben", so Schuchmann. Genau aus diesem Grund, setzt sich Schuchmann für den ländlichen Raum und seine Problemstellungen ein. Dabei akzentuierte der Politiker die negativen Zustände des Gesundheitswesens auf dem Land. "Wir haben ein Spitalproblem und die not- sowie hausärztlicher Versorgung sind zunehmend gefährdet", sagte der Bundestagskandidat am vergangenen Montagabend. Dabei seien die fehlenden Nachfolger das elementare Problem. Laut Angaben des Kandidaten fehle es jedoch nicht nur an Ärzten, sondern auch an Schulen. "Die Schulen sollen im Dorf bleiben", forderte Schuchmann. Demnach sei es "unmöglich", dass Kinder einen weiten Weg auf sich nehmen müssen, um auf das Wunschgymnasium gehen zu können.

Zudem betonte der Politiker, dass die soziale Ungerechtigkeit weiterhin zunehme. Laut Schuchmann habe man auf dem Land zwar keine Wohnungsnot, aber dennoch seien die Hartz IV Regelsätze immer noch zu niedrig. Um eine Veränderung voranzutreiben, müsse der Bürger mitmachen und die Missstände aufzeigen. "Wir haben das Privileg, Kritik zu üben. Das ist ein hohes Gut, welches wir erhalten wollen. Daher heißt es: Mitmachen und Nachdenken", so Schuchmann.

Auch Bernd Riexinger, der gemeinsam mit Katja Kipping Parteivorsitzender der Linken ist, forderte klare Veränderungen der sozialpolitischen Situation. Demnach müssen Normalarbeitsverhältnisse, tarifliche Verträge und höhere Renten eingeführt werden, um "Leben und Arbeit wieder zusammenzubringen". Außerdem plädiert der Spitzenkandidat für mehr Ausgaben im schulischen und sozialen Sektor. Für die Finanzierung müsse es Veränderungen im Steuerkonzept geben. "Wir müssen Mitmenschen, die überdurchschnittlich viel verdienen, wieder integrieren. Diese sollen, genauso wie alle anderen, genügend Steuern zahlen", so Riexinger. Um die Gesundheitspolitik langfristig und auch im ländlichen Raum zu verbessern, müsse man laut Riexinger die Zwei-Klassen-Medizin abschaffen.