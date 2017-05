Bad Säckingen Platzverweis und Hausverbot für aggressive Bettlerin

Passanten in Bad Säckignen rufen wegen aufdringlicher Bettelei die Polizei.

Um das Einschreiten der Polizei baten Passanten am Donnerstagnachmittag in Bad Säckingen. Sie wurden nach eigenen Angaben beim Einkaufszentrum Lohrgerbe von aufdringlichen und aggressiven Bettlern belästigt. Eine Streife kam vor Ort und traf dort eine Frau an, auf welche die Beschreibung passte. Sie hatte ein kleines Kind dabei, der zweite Bettler war verschwunden. Auf Nachfrage gab die Frau an, im Parkhaus gebettelt zu haben. Sie hatte lediglich etwas Münzgeld bei sich. Nach Feststellung der Personalien erhielt die Bettlerin einen Platzverweis samt Hausverbot und musste das Gelände verlassen.