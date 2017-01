Bad Säckingen Pionier in der Landentwicklung, Friedrich Borger, feiert seinen 75. Geburtstag

Früherer Leiter des Flurneuordnungsamtes, Friedrich Borger, wird 75 Jahre alt. Seit 1995 wohnt er in Umkirch bei Freiburg.

Seinen 75. Geburtstag feiert am heutigen Mittwoch der ehemalige leitende Vermessungsdirektor Friedrich Borger. Der in Ettlingen aufgewachsene Jubilar absolvierte nach dem Abitur ein Geodäsiestudium an der Technischen Universität Karlsruhe, bevor er seinen Dienst in der Flurneuordnungsverwaltung Baden-Württemberg antrat. Nach der Referendarzeit begann er ab 1970 beim Flurneuordnungsamt Rottweil seine erste Tätigkeit als leitender Ingenieur. In gleicher Funktion und zusätzlich als stellvertretender Amtsleiter kam Borger 1979 an das Bad Säckinger Amt für Flurneuordnung.

1984 wurde er zu dessen Leiter bestellt und elf Jahre später folgte er dem Ruf, dem größeren Freiburger Flurneuordnungsamt vorzustehen. Im Januar 2005 fand in Baden-Württemberg eine Neuausrichtung der staatlichen Verwaltung statt, was die Auflösung aller bis dahin selbständigen Flurneuordnungsämter mit sich brachte und einen Teil seiner Bediensteten den Regierungspräsidien angliederte. Dies zog für Friedrich Borger eine Versetzung ins Regierungspräsidium Freiburg nach sich. Dort war er für die sogenannten Pool-Teams in den Standorten Bad Säckingen, Freiburg, Offenburg und Radolfzell verantwortlich, war aber auch als Referatsleiter an planerischen Aufgaben, wie beispielsweise dem Bau des dritten und vierten Gleises an der Rheintalbahn, beteiligt.

Seit 1995 wohnt Friedrich Borger in Umkirch bei Freiburg, fühlt sich jedoch mit seiner alten Wirkungsstätte, den Landkreisen Waldshut und Lörrach, wo man ihm für seine richtungsweisende Akzente auf dem Gebiet der Landentwicklung und Dorferneuerung großen Respekt zollte, noch immer verbunden.