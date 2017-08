Bad Säckingen Pflegeunterstützer-Initiative: Hand in Hand für Senioren

Pflegeunterstützer-Initiative sucht engagierte Menschen, die helfen wollen. Nächster Einstiegskurs ist am 6. und 7. Juli

Bad Säckingen (fli) Sie sind da, wenn Senioren zu Hause Unterstützung und Ansprache brauchen: die Pflegeunterstützer von der Initiative „Hand in Hand“. Derzeit sind es 21 Helfer, die sich für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige engagieren. Gebraucht werden mehr, denn die Nachfrage ist groß, weiß Initiatorin und Einsatzleiterin Petra Oelschlegel. Wer mitmachen will, erhält im Kreis der Pflegeunterstützung eine Ausbildung und laufende Begleitung. Der nächste Einstiegskurs findet am 6. und 7. Juli statt. Träger der Initiative Hand in Hand ist die evangelische Kirchengemeinde Bad Säckingen. Hier, in deren Kreativkreis, entstand 2013 die Idee für das Netzwerk an Helfern, das die Lücke schließen will zwischen professionellen Pflegediensten und dem, was Angehörige zu leisten im Stande sind – also schlicht um Entlastung. Es geht beispielhaft ums Gesellschaft leisten, um einen gemeinsamen Spaziergang, die Begleitung zum Arzt und zum Einkaufen oder einfach nur ums da sein. Auch dabei gibt es natürlich einiges zu beachten, zumal es sich auch um Menschen mit Behinderungen oder Demenz handelt. Deshalb werden alle, die sich einbringen wollen, ausgebildet. Zum Abschluss des stufenweise organisierten Kurses gibt es ein Zertifikat. Auch pflegende Angehörige können daran teilnehmen. „Ohne Ausbildung kein Einsatz“, unterstreicht Petra Oelschlegel die Notwendigkeit, sich gewisse Fachkenntnisse anzueignen. Das gibt sowohl den Pflegebedürftigen als auch deren Angehörigen Sicherheit. Und nicht zuletzt natürlich den Helfern selbst. „Viele möchten sich für die Gemeinschaft einsetzen, haben aber mit gewissen Hemmschwellen zu kämpfen“, weiß Petra Oelschlegel um die Hürden beim Einstieg als Pflegunterstützer.

„Niemand wird allein gelassen“, verspricht die Einsatzleiterin hierzu. Es wird auch darauf geachtet, dass die pflegebedürftigen Senioren und der Pflegeunterstützer miteinander zurechtkommen, zueinander passen: „Wir schauen, dass die Chemie stimmt“. Auch die Helfer erhalten also jede Hilfe. Dazu gehört weiter die laufende Begleitung und Fortbildung.

Und auch wenn der Einsatz im Grunde als Ehrenamt zu sehen ist: es gibt Entlohnung in Form einer Aufwandsentschädigung. Die Pflegeunterstützer sind auch versichert. „Wir wünschen uns flexible Leute, die sich engagieren wollen, und sich freuen, wenn sie eine kleine Entschädigung bekommen“, bringt es Petra Oelschlegel auf den Punkt. „Wichtig ist, dass es allen gut geht, Pflegebedürftigen und Angehörigen geholfen ist“, sagt Petra Oelschlegel.

So leisten die „Pflegeunterstützer mit Herz“ einen wichtigen Beitrag im Netzwerk bei der Versorgung von Pflegebedürftigen vor Ort. Sie sind mittlerweile etabliertes Mitglied in der Kette der Hilfsdienste. Petra Oelschlegel: „Wir tragen auch dazu bei, dass Bad Säckingen eine seniorenfreundliche Stadt ist, in der man auch im Alter gerne wohnt.“

Als weiteren Baustein in diesem Sinne bietet die Initiative „Hand in Hand“ auch ein offenes Bewegungstraining für Senioren unter der Leitung einer Physiotherapeutin an. Beim Start im März war der Zuspruch groß. Im Herbst soll es deshalb eine Neuauflage geben. Angeboten wird weiter ein Grundkurs „Kinaesthetics – Berühren und Bewegen leicht gemacht!“ – auch für pflegende Angehörige. Beginn ist am 23. September.

Hand in Hand

Die Initiative „Hand in Hand“, das sind engagierte Frauen und Männer, die Zeit haben zu helfen. Informationen für angehende Helfer, für Senioren und für Angehörige von pflegebedürftigen Senioren gibt es bei Petra Oelschlegel, Telefon 07761/80 44.

Nächstes Kursangebot und Informationen im Internet: www.pflegeunterstützer-badsaeckingen.de