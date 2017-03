Bad Säckingen Pfeiffer Beck schließt Kiosk im Spital Bad Säckingen

Weiterer Paukenschlag im Spital Bad Säckingen: Zum 30. Juni wird die Firma Pfeiffer Beck ihre dortige Niederlassung schließen. Das bestätigte Geschäftsführer Clemens Pfeiffer auf Nachfrage. Grund sei der drastische geschäftliche Rückgang durch die sukzessive Reduzierung des Behandlungsspektrums des Krankenhauses. Dies sei dauerhaft für ihn nicht tragbar.

Bad Säckingen (msb) Die Firma Pfeiffer Beck wird ihre Filiale im Spital Bad Säckingen zum 30. Juni schließen. Das erklärte Geschäftsführer Clemens Pfeiffer auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, so Pfeiffer: "Ich habe mich schwer getan, denn das macht die Situation gerade für das Personal nicht einfacher." Andererseits könne er aus unternehmerischer Verantwortung für seine Mitarbeiter heraus nicht einfach weitermachen wie bisher, erklärt Pfeiffer. Denn der Betrieb des Kiosk trage sich bereits seit Jahren nicht mehr. "Der Niedergang begann bereits mit der Schließung der Geburtshilfe vor gut vier Jahren." Damit sei ein deutlicher Rückgang der Kundschaft einhergegangen. Damals habe er noch beide Augen zugedrückt und einfach weiter gemacht. Seit der Schließung der OP-Säle im Herbst sei die Lage aber vollends untragbar: "Wir sehen nun einfach keine Perspektive mehr, schon gar nicht in einem vertretbaren Zeitraum", so Pfeiffer weiter. Denn an der aktuellen Situation werde sich gemäß Planung voraussichtlich zwei Jahre nichts ändern. So lange soll es dauern, bis die Sanierung von OP und Stationen abgeschlossen sind. Pfeiffer hat bereits Ende Dezember 2016 gekündigt und die Gesellschafter entsprechend informiert. "Gespräche gab es seither nicht", erklärt er. Es sei augenscheinlich nicht gewollt, eine andere Lösung herbeizuführen, auch wenn er zu einem Dialog bereit wäre, bedauert Pfeiffer. Wie eine Lösung nach seinem Weggang aussehen könnte? Das könne er nicht abschätzen, meint Clemens Pfeiffer. Die Kiosk-Einrichtung habe er zwar angeschafft, sie gehöre aber inzwischen dem Spital. Voraussichtlich bleibe alles im Eingangsbereich des Krankenhauses stehen. Die bislang im Spitalkiosk eingesetzten Mitarbeiter werde er jedenfalls in anderer Position weiterbeschäftigen.