Frankreich Partnerstädte stimmen für Emmanuel Macron

Die französischen Partnerstädte und -gemeinden von Bad Säckingen, Herrischried, Laufenburg, Rickenbach, Wehr und Murg haben bei den Stichwahlen am Sonntag alle für den künftigen Präsidenten Emmanuel Macron gestimmt.

In Sanary-sur-Mer, der Partnerstadt von Bad Säckingen, konnte Macron 55.1 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Seine Konkurrentin Marine Le Pen erhielt 44.9 Prozent der Stimmen. 1081 Wähler entschieden sich in Sanary-sur-Mer dafür, einen unausgefüllten Wahlzettel abzugeben. Das entspricht 9,5 Prozent der Wähler.

In der Partnergemeinde von Herrischried, Le Castellet, schaffte es Macron auf 55.1 Prozent, Le Pen auf 44.9. In Le Croisic, der Partnerstadt von Laufenburg, wiederum gelang Macron mit 71.9 Prozent ein deutlicher Sieg. Nur 28 Prozent der Wähler stimmten für Le Pen. In Bandol, der Partnergemeinde von Wehr, schaffte Macron 56.7, Le Pen 43.3 Prozent. In Murgs Partnergemeinde, Mehun-sur-Yèvre, erreichte der künftige Präsident 59.8, seine Konkurrentin 40.2 Prozent der Wählerstimmen. Rickenbachs Partnergemeinde Plombières-les-Bains wählte Macron mit 57.4 Prozent der Stimmen. Hier erreichte Marine Le Pen 42.6 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag in allen Gemeinden zwischen 72 und 80 Prozent.