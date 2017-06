Bad Säckingen Partnerschaft in schwierigen Zeiten: Die Freundeskreise berichten

In Bad Säckingen scheint das Interesse an den Partnerstädten in Italien, Frankreich, Japan, Österreich und der Schweiz ungebrochen. Trotzdem fehlt es den Freundeskreisen aber an Nachwuchs.

Ein Geburtstag steht an – aber noch wartet Henrike Lopatka auf ihre Einladung. Im kommenden Jahr wird die Städtepartnerschaft zwischen Bad Säckingen und seiner französischen Partnerstadt 45 Jahre alt. Ob es aber zu einer großen Geburtstagsfeier kommt, kann die Vorsitzende des Freundeskreises Sanary-sur-Mer noch nicht sagen. Seitdem im vergangenen Jahr eine französische Delegation in Bad Säckingen zu Besuch war, wartet man in der Trompeterstadt auf eine Rückmeldung aus Sanary. „Falls die nicht kommt, wird vielleicht auch erst wieder das 50-jährige Bestehen gefeiert“, bedauert Henrike Lopatka.

Sie beobachtet, dass die erste Generation engagierter Franzosen entweder nicht mehr am Leben oder altersbedingt nicht mehr in der Lage sei, die Verbindung zur Partnerstadt zu pflegen. Die jüngeren Einwohner der 16 000 Einwohner-Stadt wiederum hätten weniger Interesse an der Partnerschaft der beiden Kommunen. „Dazu kommt, dass es in Sanary-sur-Mer keine Freundeskreise gibt, wie hier bei uns“, erklärt die Vorsitzende. Stattdessen kümmere sich dort ein städtisches Komitee um die Verbindung zur Partnerkommune. „Alles geht über das Rathaus. Das macht es natürlich schwerer, private Kontakte zu knüpfen.“ Umso mehr freut sich der Freundeskreis, dass es eine kleine Gruppe von Franzosen trotzdem regelmäßig von der Côte d’Azur an den Hochrhein schafft. „Da tut sich jedes Jahr etwas“, berichtet Henrike Lopatka.

Auf deutscher Seite scheint das Interesse an der Partnerstadt hingegen ungebrochen. Knapp 100 Mitglieder zählt der Freundeskreis Sanary-sur-Mer – und das schon seit mehreren Jahren. „Es fehlt uns aber an jungen Mitgliedern“, sagt die Vereinsvorsitzende. Henrike Lopatka glaubt, dass viele Jugendliche die Gegend verlassen, sobald sie das Abitur haben. „Sie kommen erst wieder zurück, wenn sie eine Familie gegründet haben.“ Aber selbst dann hätten die meisten weder Zeit noch Interesse, sich in einem Freundeskreis zu engagieren.

Diese Problematik ist auch Bernhard Griesser nicht unbekannt. Der Freundeskreis Santeramo in Colle kann zwar ebenfalls stabile Mitgliederzahlen verzeichnen, dass diese Mitglieder allerdings immer älter werden, ist auch dem Vorsitzenden nicht entgangen. „Mein Eindruck ist, dass sich junge Menschen generell nicht mehr so stark binden möchten“, sagt Griesser. Winfried Ays vom Freundeskreis Näfels denkt ähnlich. Dass nur wenige Jugendliche bereit sind, sich zu engagieren, sieht er allerdings nicht als ein Freundeskreis spezifisches Problem: „Dieses Phänomen kennt man doch in allen Vereinen.“

Trotz der Nachwuchssorgen im In- und Ausland herrscht in Bad Säckingen aber längst keine Weltuntergangsstimmung. Die Freundeskreise von Sanary und Santeramo haben reagiert, indem sie ihren Fokus mittlerweile von der Partnerstadt auf das komplette Partnerland ausgeweitet haben. So bieten die Vereine neben vielfältigen Aktionen im Jahresverlauf sowohl mehrtägige Fahrten als auch Tagesausflüge in französische und italienische Städte an. Henrike Lopatka und Bernhard Griesser blicken auch mit Vorfreude auf das anstehende Brückenfest. Sie sind zuversichtlic,h im direkten Gespräch neue Mitglieder für ihre Freundeskreise werben zu können.

Winfried Ays wiederum kann sich darüber freuen, dass es mit dem Freundeskreis Bad Säckingen im schweizerischen Teilort Näfels seit der Wahl eines neuen Vorsitzenden vor zwei Jahren sogar wieder richtig bergauf geht. „Die Mitgliederzahlen in Näfels steigen“, berichtet Ays, der bereits im Juni wieder zwei größere Gruppen aus der Partnergemeinde in Bad Säckingen erwartet.

Positives kann auch der Freundeskreis Purkersdorf vermelden. Klaus Kummle freut sich über einen leichten Zuwachs im eigenen Verein und großes Interesse aus der österreichischen Partnergemeinde. So sei der Freundeskreis Bad Säckingen in Purkersdorf mittlerweile auf über 180 Mitglieder angewachsen. „Und das obwohl die Gemeinde selbst deutlich kleiner ist als Bad Säckingen“, betont Kummle.

Mut machen auch die Nachrichten, die Peter Haußmann aus dem Freundeskreis Nagai vermeldet: „Wir können einen rasanten Mitgliederzuwachs verzeichnen“, freut sich der Vorsitzende. „Zum Jahresende 2016 hatte unser Freundeskreis noch 123 Mitglieder, jetzt liegen wir bei 135.“ Haußmann räumt ein, dass dieses Interesse auch damit zu tun hat, dass man im Herbst eine Japan-Reise anbietet. Im Gegensatz zu den anderen vier Freundeskreisen scheint das Thema Vergreisung in seinem Verein allerdings eine kleinere Rolle zu spielen. Gerade japanische Sprach- und Kochkurse stünden bei den 20- bis 30-Jährigen hoch im Kurs.

Das stimmt optimistisch. Angesichts der momentanen globalen Herausforderungen sei die Stärkung von internationalen Freundschaften besonders wichtig, findet Klaus Kummle: "Die Städtepartnerschaften können in so schwierigen Zeiten wie jetzt einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten."