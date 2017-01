Bad Säckingen Parkplätze in Bad Säckingen Innenstadt werden bald Mangelware

Parkhaus Lohgerbe schließt wegen Sanierung. Arbeiten an neun Etagen dauern mehrere Monate.

Die Parksituation in der Bad Säckinger Innenstadt wird sich dieses und nächstes Jahr zeitweise verschärfen. Denn das Parkhaus Lohgerbe wird über mehrere Monate schließen. Grund ist die komplette Sanierung der neun Parkdecks. Sanierungen des Fahrbahnbelages und Betonsanierungen seien notwendig, sagte Stadtwerkegeschäftsführer Siegfried Pflüger auf unsere Anfrage. Die Lohgerbe ist im November 2001 eröffnet worden und seither gut 15 Jahre in Betrieb.

Betreiber ist die Parkhaus GmbH, eine Tochter der Stadtwerke. Wie Geschäftsführer Pflüger sagte, soll die Sanierung in zwei Etappen durchgeführt werden, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Definitiv entschieden sei noch nichts, aber angedacht sei in etwa folgende Vorgehensweise: Ab Sommer sollen über die Ferien bis in den Herbst hinein zuerst die oberen Etagen fünf bis neun saniert werden. Die unteren Parkdecks eins bis vier bleiben während dieser ersten Sanierungsphase geöffnet. Zum Weihnachtsgeschäft soll das teilsanierte Parkhaus wieder offen sein. Im nächsten Jahr 2018 kommen die unteren Etagen dran, das Parkhaus werde in dieser Zeit komplett geschlossen, so Pflüger.

Bei der Teil- oder Komplettschließung müssen sich die bisherigen Nutzer andere Parkmöglichkeiten suchen. Derzeit sei man an der Planung für ein alternatives Parkkonzept, so Pflüger. Natürlich wolle man Ausweichmöglichkeiten anbieten, eine endgültige Lösung habe man jedoch noch nicht. Aber es würden beispielsweise auch die Schulparkplätze in die Überlegungen miteinbezogen, was jedoch wieder Auswirkungen auf den Bauzeitenplan habe, so Pflüger. Auch Nachtarbeit sei in Erwägung gewesen. Bei der guten konjunkturellen Lage sei es aber schwer, Firmen zu kriegen.

Vor diesem Hintergrund wurde das Thema auch am Montag im Gemeinderat diskutiert. Es ging dabei um den Antrag der Grünen-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen. Deren Vorsitzende Ruth Cremer-Ricken hatte vorgeschlagen, das Parken auf dem Festplatz künftig gebührenpflichtig zu machen – also „zu bewirtschaften“ wie das im Amtsdeutsch heißt. Bürgermeister Guhl bat, dieses Vorhaben wegen der Sanierung des Parkhauses Lohgerbe mindestens aufs nächste Jahr zu verschieben. Denn bereits die Schließung der Lohgerbe werde für mehr „Suchverkehr“ in der Stadt sorgen, da wolle er nicht gleichzeitig auch noch den Festplatz mit Parkgebühren belegen. Grundsätzlich sei die Bewirtschaftung des Festplatzes sinnvoll und soll nach Abschluss der Parkhaussanierung angegangen werden, sagte Guhl. Dieser Argumentation konnten sich die Grünen anschließen, die ihren Antrag daraufhin auch zurückzogen. CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer empfahl in diesem Zusammenhang die Einführung von Dauertickets für Langzeitparker. Der Festplatz werde gerade von Pendlern genutzt, die in Bad Säckingen arbeiten. Für diese solle es bezahlbare Langzeittickets geben.

In diesem Jahr will übrigens auch der Rewe-Markt im Rheincenter wegen eines größeren Umbaus für einige Wochen schließen. Auch dadurch werde es möglicherweise zu zusätzlichem Verkehr in Richtung Innenstadt kommen, was die Parkplatzsituation nicht erleichtert.

Das Parkhaus

Das Lohgerbe-Parkhaus wird von der Parkhaus GmbH betrieben, einer Tochter der Stadtwerke GmbH. Das Parkhaus hat 283 Stellplätze und bis zu 300 000 Einfahrten pro Jahr. Die Zahl der Parker pendelt im Monat zwischen 20 000 und 25 000 Besucher. Das Parkhaus war von Beginn an ein Zuschussbetrieb. Der voraussichtliche Jahresverlust laut Wirtschaftsplan 2017 liegt bei etwa 50 000 Euro, die voraussichtlichen Umsatzerlöse in 2017 bei 424 000 Euro. Seit Inbetriebnahme Ende 2001 beläuft sich das Defizit laut Stadtwerkechef Pflüger auf 1,2 Millionen. Die Parkhaus GmbH investiert in die Sanierung jetzt 1,3 Millionen Euro.