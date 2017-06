Bad Säckingen Parkchaos am Waldbad Bad Säckingen

Polizei stellt auf einen Schlag 16 Strafzettel aus.

Hochsommerliche Temperaturen sorgten am Sonntag für ein Park-Chaos am Bad Säckinger Waldbad. Am Nachmittag beschwerte sich bei der Polizei ein Bürger wegen der Zustände, hervorgerufen durch Falschparker. Sogar der Bannweg wäre nicht mehr befahrbar. Eine Streife kam vor Ort und sah sich das Ganze an. Im Bannweg standen beidseitig geparkte Autos, einige sogar im absoluten Halteverbot. Die Durchfahrtsbreite reichte jedoch für ein größeres Fahrzeug aus. Insgesamt wurden 16 Falschparker notiert und bekamen Strafzettel.