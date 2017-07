Bad Säckingen Parfümdieb auf frischer Tat ertappt

In Bad Säckingen hat er Ware im Wert von 350 Euro gestohlen. Auch in Waldshut soll der Dieb zugeschlagen haben.

In einem Drogeriemarkt in Bad Säckingen wurde am Donnerstagnachmittag ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Er hatte laut Polizei hochwertiges Parfüm im Wert von 350 Euro gestohlen. Da der 39-Jährige angab, seine Ausweispapiere im Auto zu haben, suchten die Beamten dieses auf. Es wartete eine Überraschung auf die Polizisten: Auf der Rücksitzbank lagen weitere neuwertige Waren herum, auch wieder hochwertiges Parfüm. Dieses konnte von den Behörden einer Waldshuter Parfümerie zugeordnet werden, das der Mann wohl im Laufe des Morgens dort gestohlen hatte. Sämtliche Waren aus dem Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern noch an.