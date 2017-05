Bad Säckingen Oysseus fährt im Schlauchboot daher

80 Schüler der Unterstufe des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen führen das Homer-Epos "Odyssee" als Musical auf.

„Jetzt weiß ich, wie die Geschichte wirklich war.“ Carsten Hansen, Rektor des Scheffel-Gymnasiums, war begeistert von der Aufführung des Musicals „Odysseus“, das die Unterstufe der Schule an zwei Abenden im Lichthof präsentierte. Almuth Fieback und Anne Kütemeier hatten das Stück von Komponist Wulf-Henning Steffen mit 80 Schülern der Klassenstufen fünf bis sieben sowie einem Instrumentalensemble einstudiert.

Odysseus, Herrscher von Ithaka und einer der Helden der Schlacht von Troja, musste auf der Heimreise zahlreiche Abenteuer bestehen und kam so erst nach zehn Jahren zuhause in an, wo seine Frau Penelope auf ihn wartete. Die "Odyssee" wurde wie die "Illias", die die vorhergehende Belagerung Trojas erzählt, von Homer verfasst.

Die Unterstufe des Scheffel Gymnasiums brachte eine Version auf die Bühne, die die Geschichte der Antike und Stilmittel der Moderne miteinander verband und die Abenteuer des Odysseus so zu einer unterhaltsamen, teilweise sogar heiteren Geschichte macht. Bei Homer war das freilich alles viel dramatischer und natürlich waren der Kampf mit dem Zyklopen Polyphem, die darauffolgenden Prüfungen durch Polyphems Vater, Meeresgott Poseidon, die Verwandlung der Gefährten des Odysseus in Schweine durch die Zauberin Kirke, oder das Widerstehen gegen den verlockenden Gesang der Sirenen alles andere als lustige Geschichten. Aber den Macherinnen Almuth Fieback und Anne Kütemeier kam es darauf an, die Geschichte der Antike auf eine Art aufzubereiten, die speziell Kinder der heutigen Zeit anspricht.

Da ist das Schiff des Helden eben ein Schlauchboot, der einäugige Riese Polyphem tritt im Kostüm eines Minion – Figur aus dem animierten Film „Ich – einfach unverbesserlich – auf und Odysseus trägt die Cargohose eines modernen Handwerkers. Kirke trägt schwarzes Minikleid und Lederjacke und Göttin Athene erzählt über den meist schlecht gelaunten Poseidon: „Er ist viel unterwegs und das ist auch gut so. Es ist manchmal nicht so einfach mit ihm.“ Dennoch orientierte sich die Story eng an der Geschichte des Homer, der vermutlich im 8. Oder 7. Jahrhundert vor Christus lebte. So ganz einig sind sich die Experten da nicht – ist ja auch schon echt lange her.

Viele Menschen beklagen aus ihrer Schulzeit, dass der Geschichtsunterricht staubtrocken und eher öde war und sie sich deshalb nicht für dieses Fach interessierten. Genau dies war bei der Aufführung im Scheffel Gymnasium anders. Geschichte wurde lebendig, unterhaltsam und spannend. Wenn man Geschichte vermitteln will, muss man sich eben manchmal auch einer List bedienen. So, wie es Odysseus mit dem hölzernen Pferd bei den Trojanern gemacht hat. Der Lichthof des Scheffel Gymis war bei der ersten Aufführung am Dienstagabend voll und so manch ein Besucher dürfte seine Geschichtskenntnisse aufgefrischt haben und dabei sogar mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gegangen sein.