Bad Säckingen Osterferienprogramm: Kinder sind Entdeckungen auf der Spur

Das Osterferienprogramm im Alten Gefängnis thematisiert große Erfindungen der Menschheit. Zwölf Kinder erfahren dabei viel Wissenswertes zur Zeit, zum Feuer und zum Wasser.

Bad Säckingen (dru) Welche Entdeckungen und Erfindungen sind besonders wichtig für die Menschheit? Diese Frage steht im Mittelpunkt des diesjährigen Osterferienprogramms des Bad Säckinger Kinder- und Jugendhauses im Alten Gefängnis. Zwölf Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren erfahren dabei viel Wissenswertes.

Für jeden der vier Programmtage habe man sich ein Thema überlegt, das den Kindern die bedeutendsten Entdeckungen der Menschen näher bringt, erklärt Katja Glaus, Sozialarbeiterin im Jugendhaus. Der erste Tag stand dabei im Zeichen des Feuers. Thematisiert wurde die historische Bedeutung des wärme- und lichtspendenden Elements. Höhepunkt war der Besuch des Feuerspuckers "Der Schwarzbrenner" am Nachmittag.

Mit verschiedenen Spielen ging die Gruppe am zweiten Tag dem Ursprung und der Funktion des Wassers auf den Grund. "Das Ferienprogramm soll Bildung bereitstellen, aber auf spielende Art und Weise. Schließlich soll sich das Wissen einprägen, damit die Kinder auch darauf aufbauen können", findet Glaus. Dabei kommt auch das Basteln nicht zu kurz. So konnten die Kinder beispielsweise eine Feuerkerze und einen altägyptischen oder römischen Kalender gestalten. Die Kalender waren Teil des Programms an Tag Drei, an dem die Grundlagen der Zeitmessung erklärt wurden.

Was ist Zeit? Warum messen die Menschen sie? Fragen, die Geschichtsstudent Andreas Bühler mit den Kindern diskutierte. Glaus: "Im Grunde sollen die Eindrücke des Ferienprogramms der Ansporn dafür sein, sich mehr Gedanken zur jeweiligen Thematik zu machen." Um sicher zu gehen, dass die Kinder alles verstehen, können Fragen formuliert und auf einer Wand notiert werden. Diese Fragen werden zum Abschluss am heutigen Tag beantwortet.