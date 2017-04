Bad Säckingen Osterbotschaft: Hoffnung zwischen Leben und Tod

Christliche Kirchen feiern in Bad Säckingen gemeinsam Osternacht.

An Ostern liegen Tod und Leben, Leid und Erlösung, Licht und Dunkel unmittelbar nebeneinander. Doch an diesem höchsten christlichen Fest wird die Grenze zwischen Tod und Leben aufgehoben – und diese zur Hoffnung berechtigende Botschaft stellten die Pfarrer in den Mittelpunkt der zahlreichen Gottesdienste am Osterwochenende.

Noch ganz vom Kreuzestod Christi überschattet ist die Karfreitagsliturgie, bei der das Kreuz verhüllt ist und keine heilige Wandlung stattfindet. Dekan Peter Berg bedauerte, dass es heute nicht mehr selbstverständlich sei, Kreuze in Wohnungen aufzuhängen. „Wir leben im Abendland, aber es ist oft kein christliches mehr.“ Mit dem Kreuz gehe auch ein Zeichen der Erlösung und Hoffnung verloren, etwas, worin Menschen Halt finden könnten, wenn menschliches Wissen nicht mehr weiterhelfe. Er erinnerte an die Väter des Grundgesetzes, die den Gottesbezug in der Verfassung verankert hatten: „Sie wussten, dass es einen Gott braucht, vor dem wir uns verantworten müssen.“

Die Gottesdienste in der Osternacht beginnen im Dunkel, bevor mit den Lesungen aus dem Neuen Testament die Kirchen in helles Licht getaucht werden. Traditionell feiern Protestanten und Altkatholiken die Osternacht in ökumenischer Gemeinschaft. Der altkatholische Pfarrer Armin Strenzl und die evangelische Pfarrerin Natalie Wiesner entzündeten die Osterkerze vor der Kirche St. Peter und Paul, bevor die Gemeinde in die Kirche einzog. Die Messe wurde von der Kantorin Ulrike Wehrstein, einer Abordnung des Posaunenchores, Lektoren und Kommunionskindern mitgestaltet. Dass Gott die Grenze zwischen Leben und Tod überwunden habe, stellte Pfarrerin Natalie Wiesner in den Mittelpunkt ihrer Predigt: „Die Menschen haben diese Botschaft zuerst nicht verstanden, und die Jünger dachten nach der Kreuzigung, dass Jesus sie verlassen habe.

“ Doch schnell breitete sich die Nachricht von dem Grenzen überwindenden Gott aus und damit die Hoffnung, dass „wir bei Gott sind, ob wir leben oder sterben.“ Daher müsse der Tod uns keine Angst mehr machen, schloss die Pfarrerin. Mit der Erneuerung des Taufversprechens und dem gemeinsamen Abendmahl in Brot und Wein, zu dem alle Getauften eingeladen waren, überwanden die Gemeinden die Grenze zwischen den Konfessionen.

Das feierliche Hochamt am Ostersonntag wurde von dem Münsterchor, einem Orchester, den Solistinnen Heike Sandhöfner und Birthe Niemann sowie Bezirkskantor Markus Mackowiak mit Josef Haydns Missa brevis in F-Dur und Mozarts Kirchensonate in F-Dur umrahmt. Dekan Berg wies auf die Körperdrehung der Maria aus Magdala hin, als sie dem Auferstandenen begegnete. Mit diesem Detail drückte der Evangelist Johannes eine zentrale Erkenntnis aus: Zuerst habe sie um Jesus getrauert, ihn in der Vergangenheit gesucht, dort aber nicht gefunden. Erst als sie sich umdrehte, sei klar geworden, dass Jesus in der Zukunft da sei und in der liebenden Begegnung gefunden werden könne. „Wenn ich ihn hereinlasse, wirkt seine Macht in die Welt herein, und diese Liebe verändert die Welt und gibt Hoffnung“, meinte der Geistliche, gerade mit Blick auf die Anschläge auf koptische Kirchen in Ägypten.