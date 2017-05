Bad Säckingen Ortschaftsrat verärgert: Häuser werden größer als erlaubt

Ganz schön dreist: In Wallbach hat ein Bauherr seine beiden Mehrfamilienhäuser deutlich größer gebaut als genehmigt. Das sorgt im Ortschaftsrat für Verärgerung – und dürfte für den Delinquenten wohl ein saftiges Bußgeld nach sich ziehen...

Wallbach (her) Während sich Ortsvorsteher Fred Thelen wie auch Ortschaftsrat Wolfgang Wenk (FW) bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung lobend über den Bauantrag von zwei Wallbacher Bürgern in der Hauptstraße, Flurstück 99, gegenüber dem Gasthaus Engel äußerten, auf dem sie zwei Doppelhaushälften errichten wollen, waren sie sichtlich verärgert über das Vorgehen eines Bauherren beim Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern am Bahndamm 1-7, die bereits im Rohbau stehen. Denn anstatt, wie in der Baugenehmigung vorgesehen, die beiden Mehrfamilienhäuser zweieinhalbgeschossig zu bauen, sind beide Häuser 1,20 Meter höher, also dreigeschossig geworden.

„Dies ist keine kleine Abweichung, die auf die fehlerhafte Ausführung der Baupläne zurückzuführen ist“, so Thelen. Da es sich bei den Häusern um Renditeobjekte handle, sieht der Ortschaftsrat keine Veranlassung, über diese gravierende Abweichung hinwegzusehen. Im Gegenteil: Er macht das Baurechtsamt darauf aufmerksam, dass neben dem Bußgeldverfahren, das das Amt gegen den Bauherren und den Bauleiter einleiten soll, auch darauf achten müsse, ob genügend Stellplätze für die größere Anzahl der entstehenden Wohneinheiten vorhanden sind. Außerdem dürften dadurch, für weitere Baugesuche, kein Präzedenzfall, was deren Bauhöhe betrifft, abgeleitet werden. „Die Strafe, die das Baurechtsamt ausspricht, sollte richtig weh tun, damit sich solches Abweichen von den genehmigten Bauplänen nicht lohnt“, erklärte Wenk. Der Ortschaftsrat vertrat einstimmig diese Betrachtungsweise und stimmte für die Verhängung eines Bußgeldes. Einen Abriss der beiden im Rohbau befindlichen Gebäude erachtete das Gremium hingegen als unverhältnismäßig.