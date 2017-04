Bad Säckingen-Harpolingen Ortschaftsrat und Bürgerverein Daheim in Harpolingen wollen im Dorf für Mitfahrgelegenheiten sorgen

Bänke für Personen in Harpolingen, die nach Bad Säckingen oder Murg mitgenommen werden wollen, werden aufgestellt. Der Bürgerverein Daheim in Harpolingen will sich darum kümmern.

Der neu gegründete Bürgerverein Daheim in Harpolingen mit der Vorsitzenden Christine Oechslein ist ein Segen für den gesamten Ort. Dies kam bei der Ortschaftsratsitzung deutlich zum Ausdruck. Voll des Lobes über das Engagement des Bürgervereins war Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer. So haben sich beispielsweise Vereinsmitglieder an der Stadtputzete beteiligt und für den Palmsonntagsgottesdienst Eltern und Kindern beim Binden von Palmen unterstützt.

Nach der Beratung der Ortschaftsräte über die Einführung eines sogenannten "Mitfahrerbänkles", wird sich der Bürgerverein um die praktische Umsetzung kümmern. Als geeignete Stellen, an denen Menschen in Harpolingen auf eine Mitfahrgelegenheit nach Bad Säckingen oder Murg warten können, kristallisierten sich in der Diskussion der Ortschaftsräte die Plätze vor dem Rathaus und vor der Anschlagtafel beim ehemaligen Dorfladen heraus. Die Auswirkungen auf den Nahverkehr sowie eine günstige Stelle für ein „Mitfahrerbänkle“ in Bad Säckingen waren weitere Punkte in der Beratung. Einstimmig befürwortete der Ortschaftsrat die mobilitätsfördernde Maßnahme, der auch Bürgermeister Alexander Guhl große Bedeutung beimisst.

Ein weiteres Projekt des Bürgervereins ist die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Hierbei handelt es sich um die Erstellung einer Konzeption für eine zukunftsfähige Dorfentwicklung. Dazu gehört beispielsweise die Vernetzung der Unterstützungsmöglichkeiten im Ort. Oechslein betonte, dass die Vereinsmitglieder durch den Besuch von Weiterbildungen sowie Exkursionen zu zahlreichen vorbildlichen und funktionierenden Projekten im In- und Ausland für das Vorhaben Wettbewerb gerüstet sind. Der Ortschaftsrat sprach sich dafür aus, den Verein bei diesem Vorhaben wohlwollend zu begleiten.

Des Weiteren bemüht sich der Bürgerverein zusammen mit dem technischen Dienst der Stadt Bad Säckingen um Gestelle, ähnlich denen in Murg, an denen am Ortsein- und -ausgang auf die Veranstaltungen in Harpolingen aufmerksam gemacht werden kann.