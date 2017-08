Bad Säckingen Open-Air-Kino im Schlosspark: Nur noch wenige Karten sind übrig

Der Vorverkauf für Open-Air-Kino läuft hervorragend. Kurz vor der ersten Vorstellung sm Mittwoch sind die Karten für die Veranstaltung weitgehend ausverkauft.

Das Kino-Open-Air im Schlosspark in Bad Säckingen startet am Mittwoch, 9. August, mit „La La Land“. Es sind noch wenige Karten für überdachte Sitzgelegenheiten im Vorverkauf erhältlich, wie das Amt für Tourismus und Wirtschaftsförderung mitteilt. Neben der Verkaufsstelle in der Tourist-Information in der Waldshuter Straße sind Tickets auch im Schloss Schönau, im Rathaus, sowie im Hotel Goldener Knopf und im Schlosspark-Café für zehn Euro pro Stück erhältlich. Für Kurzentschlossene gibt es auch die Abendkasse – allerdings ohne Garantie – Restkarten. Die aktuellen Wetterprognosen gestalten sich durchaus positiv. Auch für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot ist gesorgt. Am Donnerstag geht das Kino-Open-Air mit „Willkommen bei den Hartmanns“ und am Freitag mit „Verborgene Schönheit“ weiter. Am Samstag wird es mit „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ zum Abschluss nochmal richtig actionreich. Einlass ist jeweils um 20.30 Uhr, es herrscht freie Sitzwahl. Die Filme starten gegen 21.30 Uhr (bei Einbruch der Dunkelheit).