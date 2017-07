Bad Säckingen Obersäckinger Sportverein feiert sein 50-jähriges Bestehen

Der Obersäckinger Sportverein feiert sein 50-jähriges Bestehen. Das Festbankett ist am 9. September und die große Geburtstagparty für die Bevölkerung am Freitag, 15. September.

Das nennt man eine Punktlandung. Am 9. September 1967 – es war ein Samstag – hat sich der Obersäckinger Sportverein (OSV) gegründet. Und dieses Ereignis wird der Verein am 9. September 2017 – es ist ebenfalls ein Samstag – mit einem Festbankett feiern. Die große Geburtstagsparty für die Bevölkerung wird es am Freitag, 15. September, im Kursaal geben.

50 Jahre OSV und der Verein hat in diesen Jahren einige Höhen und Tiefen miterlebt. Den sportlichen Höhepunkt erlebt der OSV in den 90er-Jahren unter dem damaligen Trainer Michael Kalt. Zweimal gelang der ersten Mannschaft der Aufstieg in die Bezirksliga. Auch der zu diesem Zeitpunkt namhafte Wehratalpokal ging nach Obersäckingen. Siegreiche Begegnungen gab es mit zwei Landesligisten im Bezirkspokal, die dem kleinen Verein überregionale Anerkennung gebracht hatte. "Erst ein knappes 0:1 gegen den Verbandsligisten SV Villingen auf dem eigenen Platz beendete die damalige Erfolgsgeschichte und bis zum heutigen Zeitpunkt einzigartige Märchenzeit", erinnert sich Vorsitzender Roland Fischer auch heute noch gerne zurück.

Dann folgte der Tiefpunkt, der eine große Herausforderung für den Verein darstellte. Denn gleich ganze Mannschaftsteile sind weggebrochen und der Aktivbereich hatte um sein Überleben gekämpft. Und genau zu diesem Zeitpunkt stand auch noch die größte Einzelinvestition in der Vereinsgeschichte an: die Generalsanierung des völlig ramponierten Spielfeldes. Mit dem Bau der "Erwin-Hinterseher-Arena" hatte der OSV seine zweite Sternstunde. Der 2011 fertiggestellte Kunstrasenplatz war zu diesem Zeitpunkt noch eine Ausnahme entlang des Hochrheins. "Möglich gemacht haben dies die 'Erwin-Hinterseher-Stiftung', die Zuschüsse der FIFA und Landesmittel über den Badischen Sportbund", so Fischer weiter.

Das Festbankett für die geladenen Gäste wird am Samstag, 9. September, im Medienraum der benachbarten Golf- und Freizeitwelt gefeiert. Die große Party für die Öffentlichkeit steigt dann eine Woche später, am Freitag, 15. September, ab 20 Uhr im Kursaal. Musikalisch durch den Abend geführt, werden die Gäste von der Band "Crash", eine Partyband mit vielen musikalischen Facetten und einer großen Feuershow.

Ebenfalls mit dabei sind DJ Mark, der Fußballartist Ricardo Rehländer und die Männer der Obersäckinger Hexen werden mit einem Tanz unterhalten. Den ganzen Abend über ist Barbetrieb und die Ripp'linger Wildsäu offerieren "Wildsau-Burger". Karten für die Party gibt es ab Dienstag, 1. August, im Vorverkauf bei der Bäckerei Pfeiffer in Murg, Schwörstadt, Obersäckingen und in der Steinbrückstraße, im Clubheim des OSV, direkt beim Vorsitzenden Roland Fischer unter Telefon 07761/47 29, sowie an der Abendkasse. "Wobei die Karten im Vorverkauf vier Euro günstiger sind", lockt Fischer.