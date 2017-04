Bad Säckingen Obersäckinger Hexen stehen gut da

Obersäckinger Hexen zieht positive Bilanz und ehrt langjährige Mitglieder. Die Fasnachtgruppe freut sich über steigende Mitgliederzahlen.

Die Obersäckinger Hexen stehen gut da, sowohl finanziell, auch in Bezug auf die Mitgliederzahl der Aktivhexen. Das kristallisierte sich bei der Hauptversammlung im Hotel zur Flüh in Bad Säckingen heraus. Der Kassenstand sei der höchste den es jemals gegeben habe, berichtete Finanzhexe Marco Keller.

Auch die Zahl der Mitglieder sei höchst erfreulich. Es gebe 53 Aktive, zwei neue Probemitglieder, 91 Passivmitglieder und elf Kinder, gab Oberhexe Jasmin Reineck bekannt. Für 30 Jahre bei den Aktivhexen wurde dann Anton Huber geehrt. Er bekam eine Flasche Sekt und einen Hexenbesen mit Gravur. Besonders angetan war Huber von der Gravur, da er diese später einmal an seinem Rollator befestigen könne, kommentierte er schmunzelnd das Geschenk. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden mit einem Gutschein und einem Hexenschnaps Chris und Michaela Wassmer, die auch 18 Jahre im Vorstand waren. 20 Jahre als Passivmitglied dabei ist Sissi Schlönvogt, die in Abwesenheit geehrt wurde. Für 100 Prozent Anwesenheit geehrt wurden dann Miriam Eckhardt und Marco Keller; die bei allen 13 Terminen dabei gewesen seien. Bei 12 von 13 Terminen dabei gewesen seien Corinna und Uli Aschenbach, Karin Eckhardt, Jasmin Reineck und Hansjörg Schöneich. Insgesamt sei die durchschnittliche Anwesenheit bei den Terminen durchaus akzeptabel, allerdings gebe es immer noch Mitglieder, die sich eher rar machten. Das sei noch ausbaufähig, erklärte Oberhexe Reinecke. Kritzelhexe Anita Erler berichtete dann von den zahlreichen fasnachtlichen Aktivitäten, die durchgeführt worden waren.

Am 22. Januar habe man am Jubiläumsumzug in Herbolzheim teilgenommen. Am 5. Februar hätten die Obersäckinger Hexen das große Narrentreffen in Dogern bereichert. Am 12. Februar seien die Hexen in Rheinfelden gewesen, am 18. bei der Big Party und dem Fastnachtsball der Münsterpfarrei in Bad Säckingen. Am 25.und 26. Februar habe sich eine Delegation der Hexen gar nach Köln aufgemacht.2018 stehe das 40jährige Jubiläum der Obersäckinger Hexen an ergänzte Oberhexe Reineck. Die Vorstandschaft habe schon einiges in Petto, Details teile man aber erst zu einem späteren Zeitpunkt mit. Sie danke allen, die den Verein unterstützen, dabei auch den Vereinsmitgliedern. Sie seien ein toller Verein in dem eine gute Kameradschaft herrsche. Ein großes Dankeschön gehe auch an den Vorstand, die sie immer tatkräftig unterstütze und mit der es Spaß mache zusammen zu arbeiten, schloss die Oberhexe die Versammlung.

Der Verein

Die Obersäckinger Hexen sind ein traditionsreicher Fasnachtsverein aus Bad Säckingen. 2018 feiern sie ihr 40. Bestehen. Zu ihnen gehören 53 Aktivhexen, 91 Passivhexen, 11 Kinder und zwei Probemitglieder. Oberhexe ist Jasmin Reineck.