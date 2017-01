Bad Säckingen Nur die Stimme als Instrument: Basta begeistert Besucher im Gloria-Theater

Nicht zum ersten Mal und auch nicht zum letzten Mal war die A-capella Band Basta in Bad Säckingen auf der Bühne. Ein Genuss für die Ohren und eine Anstrengung für die Lachmuskeln der Besucher. Im Januar 2018 kommt die Band wieder.

Bad Säckingen – Mit neuer CD, neuem Programm und neuem Bandmitglied meldete sich mit Basta eine der erfolgreichsten A-cappella-Gruppen Deutschlands zurück. Im fast ausverkauften Gloria-Theater präsentierte das Kölner Quintett sein aktuelles Bühnenprogramm und das neue Album „Freizeichen“.

Für über zwei Stunden kurzweilige Unterhaltung sorgte die erfolgreiche Band mit Liedern des neuen Albums und einigen beliebten Klassiker, gewürzt mit launigen Ansagen und Anekdoten. Mit Humor und Gesang auf höchstem Niveau wussten die fünf Musiker ihr gut aufgelegtes Publikum von Anfang an mitzureißen. Dabei zeigte Gründungsmitglied William Wahl, der die meisten Texte und Lieder der Band schreibt, erneut ein treffsicheres Händchen, wenn es darum ging, mit pointierten Liedtexten ein Schlaglicht auf die Skurrilitäten des Alltags zu werfen. Mit „Offline“ als musikalische Bitte, das Smartphone auszuschalten, fand die Band, die bereits mehrfach in Bad Säckingen gastierte, einen unterhaltsamen Einstieg in ihr Programm. Aber auch sanfte Töne hatten ihren Platz, wie etwa das ruhiger Liebeslied „Buhne Vier“ oder das etwas melancholische „Du lernst“.

Doch neben den herausragenden Stimmen war es vor allem der Humor der Band, der ihr Publikum begeisterte. Ob Alptraumurlaub auf einer spanischen Insel in „Sodom und Gomera“, der Trend zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten in „Laktosetolerant“ oder das Büroshanty „Cut, copy & paste“ – die Boyband des A-capella lieferte auch mit ihrem neuen Programm wieder einen Knaller nach dem nächsten ab. Das Publikum wurde dabei oftmals mit einbezogen, besonders in der ersten Reihe blieb da kaum ein Auge trocken. Reichlichen Beifall gab es anschließend, insgesamt drei Zugaben wurden von den Musikern gegeben. Für alle, die gar nicht genug von den fünf Künstlern bekommen konnten, signierte die Band im Foyer anschließend in bester Stimmung Konzertkarten und CDs. Und alle Wartenden wurden schließlich noch mit Billy Joels A-cappella Klassiker „The longest time“ belohnt.

Die Musiker

Die Gruppe Basta wurde im Jahr 2000 von den Schulfreunden René Overmann und William Wahl gegründet. In ihrer jetzigen Besetzung besteht die Formation nach drei Umbesetzungen seit 2013 aus Werner Adelmann, William Wahl, Arndt Schmöle, René Overmann und seit Herbst 2016 auch Hannes Hermann. Der nächste Auftritt im Gloria-Theater ist für den 18. Januar 2018 geplant.

