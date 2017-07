BadSäckingen Nordischer Skisport steht mittlerweile im Mittelpunkt

Bei der Hauptversammlung des Skiclubs Bad Säckingen wurden Ida und Alois Baumgartner für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

"Während in den vergangenen Jahren im Leistungssport der alpine Skisport im Vordergrund des 602 Mitglieder umfassenden Skiclubs Bad Säckingen stand, hat seit drei Jahren der nordische Skisport dessen Stelle eingenommen", erklärte der stellvertretende Vorsitzende Volker Forstmeyer in seiner Begrüßung der 21 Mitglieder, die sich am Freitagabend zur Hauptversammlung im Hotel zur Flüh versammelt hatten. Trotzdem sind die Skikurse der Skischule für den alpinen Bereich, eine feste Größe, wie dies aus dem Bericht von Sportwart Andreas Romotzki hervorging. Er konnte trotz anfänglichen Schneemangels, dem die Kinderskitage und der Ferienkurs zum Opfer fielen, im Anschluss zwei gut besuchte Wochenendkurse mit genügend Schnee vermelden. Der Bambinikurs mit 37 Kindern zwischen drei und sechs Jahren wurde von den Skilehrerinnen in acht Gruppen spielerisch durchgeführt. Romotzki dankte den Ski- und Snowboardlehrerinnen und dem gesamten Team der Skilift GmbH Herrischried für die tolle Unterstützung. Sportwart Alpin und Nordisch, Andreas Stiefvater ging in seinem Bericht auf den fehlenden Nachwuchs im alpinen Bereich ein, weshalb kaum noch Teilnehmer bei Wettkämpfen zu verzeichnen seien. Dies ist jedoch im nordischen Bereich, speziell beim Biathlon ganz anders.

Dank intensiven Trainings der 23 Athleten im Alter von sechs bis 14 Jahren durch die Trainer Michael Schneider und Wolfgang Köchlin in der Dürerhalle in Bad Säckingen, in Großherrischwand und am Notschrei, konnten die Athleten Daniel Stiefvater, Maximilian Schneider und Fabian Kaskel vordere Plätze bei Wettbewerben zum Beispiel in Ulm, Schönwald und Gosheim belegen. Die Berichte der Gymnastiktrainerinnen Edelgard Henker und Marion Pfanstiel, der Jugendwartin Swenja Söhnle und des Hüttenwarts Swen Künne, bewiesen, dass sich neben dem Wintersport viele Vereinsmitglieder sportlich und gesellschaftlich betätigen und so den Verein unterstützen.

Nachdem Kassenführerin Sybille Hahl einen ausgeglichenen Bericht vorgelegt hat, der von den Kassenprüfern Viktor Johannes und Ute Großkopf für gut befunden wurde, erfolgte die einstimmige Entlastung vom Vorstand und der Kassenführerin durch die anwesenden Mitglieder. Ebenso wurde die erstmalige Beitragserhöhung nach vielen Jahren beschlossen: Erwachsene und Passivmitglieder zahlen ab 2018 25 statt bisher 22 Euro pro Jahr, Kinder und Jugendliche 15 Euro, Ehepaare 40 Euro und Familien 60 Euro.

Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Ida und Alois Baumgartner geehrt, die beide jetzt Ehrenmitglieder des Skiclubs Bad Säckingen sind. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Rosa und Dietmar Kick, Sandra Lüber, Claudia und Hildegard Mayer, Johanna Oppitz, Maria Strobel, Andreas Vogt und Gisela, Simone und Dieter Wolf und für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Petra Schneider, geehrt.

Der Verein

Der Skiclub Bad Säckingen umfasst 602 Mitglieder. 1. Vorstand ist Michael Hahl, 2. Vorstand Volker Forstmeyer. Kassiererin Sybille Hahl und Schriftführerin ist Elif Sengül.

