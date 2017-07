Bad Säckingen Niederschmetternd: Minister macht Hoffnung auf Spitalerhalt zunichte

Überdeutlich war Sozialminister Manne Lucha in seinen Ausführungen. Nicht einmal ein Bürgerspital werde das Land mittragen, einzig und allein das Zentralkrankenhaus kommt zum Zuge. Für all die engagierten Menschen im Kreis war das eine schallende Ohrfeige.

„Lasst alle Hoffnung fahren“, lautete in der „Göttlichen Komödie“ von Dante Alighieri die Inschrift am Eingang zur Hölle. Ähnlich war gestern vielen Politikern, Medizinern und Bürgern zumute. Denn der forsche Auftritt von Sozialminister Manfred Lucha in Bad Säckingen war wie ein Paukenschlag, mit dem niemand so recht gerechnet hat. Waren viele der Ansicht, dass sich der Minister zunächst einmal einen Überblick aus erster Hand verschaffen wollte, kam der eigentlich nur, um auf Teufel komm raus Fakten zu schaffen. Frust und Unmut kannten nach dem Auftritt keine Grenzen. Wenig verwunderlich: Fast mantraartig wiederholte er den Grundsatz, dass die Zukunft der medizinischen Versorgung in einem Zentralspital zu suchen ist. Regionale Gegebenheiten, eine spezifische Topografie, infrastrukturelle Defizite, sonstige Gegenargumente? All das schmetterte der hemdsärmlige Minister rigoros ab. Seine Botschaft war klar: Der Minister gibt den Weg vor, und diesem gilt es zu folgen, ansonsten gibt es keine Fördermittel vom Land, um den Betrieb des Bad Säckinger Krankenhauses zumindest für die Übergangszeit zu gewährleisten. Man kann es Ignoranz für die hiesigen Gegebenheiten nennen, wo die Stimmung ohnehin schon so aufgeheizt und die Fronten so verhärtet sind, dass Rufe nach einem Mediator laut werden. Andererseits: In der ganzen Spitaldebatte haben die Verantwortlichen bislang derart wenig Fingerspitzengefühl, Offenheit für Alternativen und Transparenz an den Tag gelegt. Warum sollte da ausgerechnet der Sozialminister Manfred Lucha eine Ausnahme darstellen?

markus.baier@suedkurier.de