Bad Säckingen Neuntklässler der Werner-Kirchhofer-Realschule befragen den CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Dörflinger

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger besuchte Neuntklässler an der Werner-Kirchhofer-Realschule aus Anlass des Europatags. Die Schüler hatten einen langen Fragenkatalog und Präsentationen zum Thema Europa und EU vorbereitet.

Seit elf Jahren gibt es den EU-Schulprojekttag der Bundesregierung, der Schülern ermöglicht, mit Politikern über aktuelle europapolitische Themen und Europa zu diskutieren. Auch die Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen beteiligte sich daran. Im Zuge der Europawoche hatten sich 24 Schüler der Klasse 9b unter Anleitung ihrer Politiklehrerin Rahel Georgens im Fächerverbund EWG (Erdkunde, Wirtschaftskunde, Gemeinschaftskunde) intensiv mit dem Thema EU befasst und Präsentationen vorbereitet. Ihr Wissen um die EU konnten sie am Montagmorgen durch den Besuch des Bundestagsabgeordneten Thomas Dörflinger erweitern und den Politiker mit Fragen löchern.

Die Schüler hatten sich gewissenhaft auf den Besuch des Politikers, der in Waldshut-Tiengen beheimatet ist, vorbereitet. Sie hatten sich in Arbeitsgruppen aufgeteilt und verschiedene Themenbereiche rund um die EU ausgearbeitet: Wie entstanden die EU und deren Mitgliedsländer? Wie sieht die Zukunft der EU aus? Die EU und der Brexit. Die Schüler präsentierten Thomas Dörflinger, Rahel Georgens und ihren Klassenkameraden gruppenweise ihre Ergebnisse auf großen Plakaten.

Die Präsentationen und deren Darstellung durch die einzelnen Schüler wurden von Lehrerin Rahel Georgens bewertet, unter anderem im Hinblick darauf, wie frei und selbstsicher die Schüler ihre Präsentationen vortrugen und ob sie Blickkontakt zu den Zuhörern suchten. Im Anschluss wurde die Diskussionsrunde eröffnet. Drei Schüler (Florian Merz, Imke Franzen und Kimberley Aeckersberg) hatten hierfür im Vorfeld die Organisation übernommen und Fragen der Mitschüler gesammelt. Der 14 Fragen umfassende Fragenkatalog wurde sodann mit Thomas Dörflinger abgearbeitet.

Als Einstieg stellte der Politiker seinen Werdegang vor. Thomas Dörflinger hat Politikwissenschaft studiert und wurde 1998 in den Bundestag gewählt. Die Realschüler wollten unter anderem Einblicke in den Tagesablauf Dörflingers erhalten. Er stellte dies am Beispiel einer typischen Sitzungswoche in Berlin dar, die von diversen Tagungen über Plenardebatten reicht.

Die Schüler wollten wissen, was er an seinem Wochenablauf am meisten schätzt, warum es Ausschüsse gibt, wie Politiker ihre Laufbahn beenden und was dazu führte, dass er zur Politik kam. Wie er persönlich zu den Beitrittsbemühungen der Türkei zur EU steht und wie die EU in der Bevölkerung beliebter gemacht werden könnte, waren weitere Fragen der Schüler und ihrer Lehrerin an den CDU-Politiker. Um einiges politisches Insiderwissen und ein gemeinsames Erinnerungsfoto mit dem Politiker reicher, entließen die Schüler Thomas Dörflinger nach dem zweistündigen Besuch.

EU-Schulprojekttag 2017

Der EU-Projekttag, ein Projekt der Bundesregierung, findet nach der Europawoche (5. bis 14. Mai) an Schulen in ganz Deutschland statt, in diesem Jahr bereits zum elften Mal. Die diesjährige Europawoche stand unter dem Motto "60 Jahre Römische Verträge – Europa im Wandel". Schüler in ganz Deutschland diskutieren beim EU-Projekttag mit Politikern, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesminister, Ministerpräsidenten, Abgeordnete des Deutschen Bundestags, der Länderparlamente, des Europaparlaments und Mitarbeiter von EU-Institutionen über aktuelle europapolitische Themen und Europa. Der EU-Schulprojekttag soll dazu beitragen, Europa zu entdecken und mitzugestalten. Jugendliche sollen sich an diesem Tag intensiv mit der europäischen Idee beschäftigen und erfahren, wie Europa in der Praxis funktioniert. Initiiert wurde der EU-Projekttag von Angela Merkel zu Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007.