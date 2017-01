Laufenburg-Luttingen Neujahrskonzert in Luttingen: Mit Harmonie und Virtuosität ins neue Jahr

Neujahrskonzert in Luttingen: Mit Harmonie und Virtuosität ins neue Jahr

Mit einem Konzert des Innehaltens und der Dankbarkeit haben Irmtraud und Edward Tarr in Luttingen virtuos das neue Jahr eingeleitet. Die Orgel und die Trompete gingen dabei einen harmonischen Tanz ein.

„Die Danksagung ist das große Thema unseres heutigen Programms“, erklärt Irmtraud Tarr den Zuhörern ihres Neujahreskonzertes, das sie mit ihrem Ehemann Edward Tarr in der St. Martinskirche in Luttingen gestaltete. Seit 1980 stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne. Irmtraud Tarr, eine international anerkannte Konzertorganisten und Universitätsprofessorin an der Universität Mozarteum Salzburg, ist unter anderem mit der Silberverdienstmedaille für kulturelle Verdienste der Stadt Rheinfelden ausgezeichnet. Ihr Mann Edward, geborener Amerikaner, ist ein Pionier historischer Blechblasinstrumente und wurde 2013 mit dem Europäischen Solistenpreis ausgezeichnet. Zusammen stellen sie ein unvergleichbares Duo dar.

An diesem Abend begannen die beiden mit alten Chorälen von Bach, passend zum Jahreswechsel. Eingeleitet wurde mit ruhigen, langsamen und mystischen Orgelklängen, erzeugt von Irmtraud Tarr. Der klangvolle Widerhall des Trompetenklangs von Edward Tarr entstand durch das große Kirchenschiff. Gemeinsam ergab sich ein klangharmonisches Zusammenspiel des Blasinstrumentes mit dem Tasteninstrument. Beide Choräle verbreiteten Ruhe unter den Zuhörern, unter denen sich auch Pfarrer Klaus Fietz befand, sodass einige die Augen geschlossen hielten. Die anmutende Stimmung wurde zusätzlich durch das gedämpfte Licht in der Kirche unterstützt. Der wechselwirkende Einsatz vordergründiger Trompetenphrasen und die Begleitung durch die Orgel wirkten wie ein Tanz beider Instrumente, bei dem die Trompete den Takt angab.

Weiter ging es mit internationalen Werken, unter denen sich auch ein Werk des niederländischen Komponisten Jan Zwart befand. Das Stück hatte einen lauten und kraftvollen Einstieg auf der Orgel und einen Wechsel zwischen steigender und fallender Spannung, die am Ende in ihrem Höhepunkt gipfelte. Auch ein Werk des Spaniers Antonio Carreira wurde inszeniert. Dieses hatte einen tragenden Beginn mit ausgehaltenen, ganzen Noten. Das Stück „Adagio for trumpet“ aus dem italienischen Barock von Giuseppe Verdi, welches tänzerisch, mit vielen Rhythmikwechseln und temporalen Steigerungselementen daher kam, war das Meisterstück des Ehepaares. Nach einem warmen Applaus des Publikums spielte Irmtraud Tarr noch eine Zugabe. „Um Ihnen etwas Musik mit auf den Weg zu geben, inszeniere ich zum Schluss noch die Klänge einer Spieluhr.“ Mit diesen Worten gab Tarr noch ein ruhiges aber hüpfiges Stück zum Besten.

Insgesamt war es ein Konzert des Innehaltens, der Dankbarkeit und der Freude, welches das Jahr 2017 angemessen einleitete.