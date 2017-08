Bad Säckingen Neues Buch: Historische Schätze vom Hochrhein

Die Fricktalisch-Badische Vereinigung stellt ihr neues Jahrbuch vor

Zwischen Jura und Schwarzwald gibt es viel zu entdecken. So viel, dass die Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde jetzt die 90. Ausgabe ihrer Schrift „Vom Jura zum Schwarzwald“ herausgebracht hat. In sechs Artikeln wird Geschichte auf beiden Seiten des Rheins zum Leben erweckt.

Sieben Autoren und der Verein Magidunum zeichnen verantwortlich für die Artikel der neusten Ausgabe. Der Hauptartikel dreht sich um die Pfarrkirche St. Nikolaus zu Herznach, in der Linus Hüsser, redaktioneller Leiter der Schrift, am Freitag auch die 90. Ausgabe vorstellte. Das Schiff der prunkvollen Kirche, die das Wahrzeichen von Herznach darstellt, wurde bereits in den Jahren 1691/92 errichtet, der Chorneubau aber erst 1718/19, wie die Autorin Edith Hunziker eingangs ihres Artikels erläutert. Im kommenden Jahr wird daher das 300-jährige Bestehen der Kirche gefeiert. Zehn Jahre nach der Fertigstellung erhielt das Gotteshaus einen neuen Hochaltar, der als Bekrönung eine Rosenkranzmadonna trägt, die von einer Schar pausbäckiger Engel umflattert wird. Diese prachtvolle Darstellung des Altars wurde als Titelbild für die aktuelle Ausgabe des Jahrbuchs ausgewählt.

Aber auch die deutsche Seite des Rheins kommt nicht zu kurz. Johannes Lauber, Harald von der Osten und Heiko Wagner widmen sich dem Rheinsberg beim „Roten Haus“ in Murg. Im Mittelalter stand am Rheinsberg eine Burg, von der heute nichts mehr erhalten ist. Während des 30-jährigen Krieges und während der anschließenden Auseinandersetzungen um die Erbfolge zwischen den französischen Bourbonen und dem Hause Habsburg kam dieser Engstelle der rechtsrheinischen Ost-West-Verbindung eine besondere strategische Bedeutung zu.

Mit dem Zahlungsverkehr des Klosters Bad Säckingen im 14. Jahrhundert befasst sich der Artikel von Jürgen Wild. Geld regierte auch damals schon die Welt und das Recht auf Münzprägung war heiß begehrt.

Martin Blümcke beschäftig sich mit einem verloren gegangenen Paradies, dem Kreisobstlehrgarten im badischen Teil von Laufenburg. „Während des Zweiten Weltkrieges wurden viele Schlachten geschlagen, auch die gegen den Hunger“, so Blümcke während der Präsentation. Der Lehrgarten entstand im Jahr 1941 in der heutigen Oststadt von Laufenburg, in den 1960er Jahren verschwand er wieder.

Außerdem wird in der aktuellen Ausgabe auch noch über zwei besondere Häuser berichtet. Cecilie Gut schreibt über das geschichtsträchtige Haus an der Landstraße 37 in Gipf-Oberfrick, das inzwischen abgerissen wurde, der Verein Magidunum hat einen Beitrag über das Leopolds Karls Haus in Magden verfasst. Neben den Artikeln sind in der Zeitschrift noch drei Buchbesprechungen abgedruckt. „Im Irrgarten des Lebens“ von Gerhard Trottmann befasst sich mit der Lebensgeschichte des Wanderarbeitslosen Karl Alois Deiss aus Mumpf, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte und ein alles andere als leichtes Leben führte.

In „Juden im Fricktal“ beleuchtet die Historikerin Diemuth Königs ein Kapitel, das bislang kaum Beachtung fand. Das Buch „Leben unter der Tricolore“ ist die Fortsetzung des Werkes „Leben unter dem Hakenkreuz“ des Vereins Haus Salmegg, die das Leben im badischen Teil von Rheinfelden in der Nachkriegszeit beleuchtet.

Das Buch

Die 90. Ausgabe ist in einer Auflage von 850 Stück erschienen, von denen die meisten an die Mitglieder der Vereinigung gehen. Auf deutscher Seite zählt die Fricktalisch-Badische Vereinigung für Heimatkunde etwa 100 Mitglieder, in der Schweiz sind es etwa 600 Mitglieder. Die restlichen Exemplare können über die Homepage der Vereinigung für 25 Euro/25 Franken erworben werden. Die 91. Ausgabe soll bereits im April 2018 erscheinen.

Mehr Infos: www.fbvh.org