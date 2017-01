Bad Säckingen Neuer Präsident der Wirtschaftsjunioren Hochrhein: Patric Galley

Die Wirtschaftsjunioren Hochrhein wählen Patric Galley zum neuen Präsidenten. Er will in seiner einjährigen Amtszeit mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die jungen Unternehmer schaffen.

Bad Säckingen – „Wir wollen mitgestalten“, machte der neue Präsident der Wirtschaftsjunioren Hochrhein, Patric Galley, während der Mitgliederversammlung am Montagabend in Bad Säckingen deutlich, welche Ziele er in seiner einjährigen Amtszeit verfolgt. Er wolle mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die Wirtschaftsjunioren schaffen, so Galley. Diese sei in der Vergangenheit vielleicht etwas zu kurz gekommen, erklärte er in seiner Antrittsrede.

Bei den Wirtschaftsjunioren handelt es sich um Führungskräfte der Wirtschaft im Alter bis zu 40 Jahren, die durch Vernetzung Synergien schaffen wollen. Die Wirtschaftsjunioren sind weltweit organisiert. Firmenbesichtigungen, Sozial- sowie Schulprojekte stehen auf der Agenda der Wirtschaftsjunioren Hochrhein. Die Gruppe Hochrhein zählt derzeit 45 aktive Mitglieder, 50 Fördermitglieder sowie 35 Interessenten. Zahlreiche Aktivitäten hatte die Gruppe im vergangenen Jahr organisiert, 2017 soll mindestens ebenso ereignisreich werden.

Mit der Kinderwunschaktion, die die Wirtschaftsjunioren Hochrhein zusammen mit den Kiwanis Waldshut-Tiengen veranstalten, seien im vergangenen Jahr 56 Wünsche von Kindern aus sozial benachteiligten Familien erfüllt worden, berichtete der scheidende Präsident Holger Krause. Ein weiteres wichtiges Projekt fand an Schulen in Klettgau, Albbruck, Wutöschingen, Bad Säckingen und Lörrach statt. Dabei wurden Schüler auf das Thema Berufsbewerbung vorbereitet. Mit der Teilnahme an der Landes-, Bundes, Europa- und Weltkonferenz der Wirtschaftsjunioren verschafften sich die Mitglieder der Gruppe Hochrhein neue Eindrücke und knüpften neue Kontakte.

Überhaupt soll die Zusammenarbeit mit den benachbarten Gruppen Lörrach und Basel weiter ausgebaut werden. Vernetzung sei einer der Schlüssel zum Erfolg, stellte Galley fest.

Fördermitglied Monika Studinger berichtete den jungen Führungskräften über verschiedene Firmenbesichtigungen, bei denen auch das Thema Generationenmanagement aufkam – ein Thema, mit dem sich die Wirtschaftsjunioren verstärkt beschäftigen wollen. Es sei wichtig, aber nicht immer leicht, die Vertreter unterschiedlicher Generationen innerhalb einer Firma unter einen Hut zu bringen, machte Studinger deutlich. Dabei müsse es gelingen zu vermitteln, dass jüngere und ältere Mitarbeiter voneinander profitieren können. Der Austausch von Erfahrungen und neuen Wegen zwischen den Generationen sei ein Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens. Patric Galley wurde einstimmig zum neuen Präsidenten der Wirtschaftsjunioren Hochrhein gewählt. So wie auch seine Stellvertreterin Christina Kimmig und Steffen Volkmann, der neu im geschäftsführenden Ausschuss sitzt. Dem Ausschuss gehören auch Kassierer Thomas Graw, Uwe Böhm als Vertreter der IHK, Holger Krause und Nicole Maurer als Präsidenten der vergangenen beiden Jahre sowie Philipp Kiefer, Christian Eschbach, Verena Siegfried und Isabell Rüd an.