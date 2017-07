Bad Säckingen Neuer Chefarzt am Reha Klinikum

Nikolaus Muschong hat Anfang Juli die Chefarztstelle in der Orthopädie des Reha Klinikums in Bad Säckingen übernommen.

Nach einer längeren Vakanzzeit konnte mit Nikolaus Muschong ein neuer Chefarzt für die Orthopädie am Reha Klinikum Bad Säckingen gewonnen werden. Der promovierte Mediziner Muschong hat die Stelle Anfang Juli angetreten. Er ist ein versierter Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Chirurgie mit langjähriger Führungserfahrung. Neben seinen Facharztkompetenzen verfügt Muschong außerdem noch über die Bereichs- und Zusatzbezeichnungen Sportmedizin, Physikalische Therapie, Röntgendiagnostik Skelett und Notfallmedizin. Des Weiteren beherrscht Muschong die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung in all ihren Facetten. Dies schreibt das Reha Klinikum Bad Säckingen in einer Pressemitteilung.

Mit Muschong soll demnach vor allem das Leistungsspektrum der orthopädischen und traumatologischen Versorgung von frisch operierten Patienten verbessert werden. Sein Ziel ist es, so Muschong, den regionalen und überregionalen Akutkliniken ein verlässlicher Partner in der Nachsorge zu werden und gemeinsam neue regionale Versorgungsmodelle und Versorgungsnetzwerke aufzubauen. Wichtig sind dabei die Verzahnung von ambulanter und stationärer Behandlung und die nahtlose Weiterführung der rehabilitativen Versorgung nach einem operativen Eingriff, unter Berücksichtigung des demographischen und sozioökonomischen Wandels und dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit.

Ein weiterer Schwerpunkt des medizinischen Wirkens soll die Nachsorge von Unfallverletzungen werden. Hierzu verfügt Muschong laut Mitteilung des Reha Klinikums über einen hohen Wissenstand. Zudem werden in der orthopädischen Abteilung am Reha Klinikum Bad Säckingen seine Kenntnisse und seine Erfahrungen in der berufsorientieren beruflichen Rehabilitation und verhaltensmedizinisch-orientierten Orthopädie einfließen. Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind neben Fragen sozialmedizinischer Art auch die Schuh- und Fußversorgung. Hierzu werden Leistungen zur Teilhabe am Gemeinschafts- und Arbeitsleben im Reha Klinikum Bad Säckingen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit chronisch Kranker und von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Sehr wichtig ist es Muschong, dass es den Menschen in der Bevölkerung bewusst wird, dass sie als Betroffene ein garantiertes Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich eines notwendigen Rehabilitationsaufenthaltes haben und somit auch selbst bestimmen können, in welcher Rehabilitationseinrichtung sie behandelt werden wollen, heißt es in der Mitteilung. Geplant ist von der Leitung des Klinikums, dass sich Muschong im Rahmen eines Arzt-Patienten-Seminars im September der Bevölkerung vorstellt.