BadSäckingen Neuer Altar für das Münster

Der Pfarrgemeinderat will die bisherige hölzerne Verehrungsstätte auf Rollen durch eine fest installierte ersetzen.

Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg wünscht sich einen neuen, fest installierten Altar für das Münster und einen dazu passenden Ambo: Mit sieben Ja- bei vier Neinstimmen und zwei Enthaltungen befürwortete das Gremium am Mittwoch den Antrag der Gemeindereferentin Schwester Bernarda. Zurzeit befindet sich im Münster ein großer, hölzerner Altar, der gut zur Rokoko-Ausstattung des 18. Jahrhunderts passt, aber in Wahrheit aus den 1930er Jahren stammt. Er ist mit Rollen ausgestattet und wird daher oft nach hinten verschoben, um bei Konzerten Platz für die Musiker zu schaffen. An diesem gedankenlosen Umgang mit einem geweihten Altar nimmt Schwester Bernarda Anstoß: Sie verwies auf das Zweite Vatikanische Konzil, demzufolge ein Altar fest verankert sowie möglichst aus Stein gefertigt sein sollte. Auf die Frage von Heidi Hausin (Heilig Kreuz), ob man nicht einfach die Rollen des alten Altars entfernen könnte, meinte Dekan Peter Berg: „Theoretisch könnte ich das Verschieben einfach verbieten, aber es hat sich eben eine gewisse Nachgiebigkeit eingeschlichen.“ Eine Kostenschätzung lag nicht vor; die Entscheidung über einen neuen Altar trifft letztlich der Stiftungsrat.

Ein weiteres Thema war die neue, von der Erzdiözese geforderte Pastoralkonzeption. Der Vorsitzende Alexander Löw (St. Fridolin) verwies auf das Leitbild, das drei Kernanliegen beschreibt: „Mit Jesus in unserer Mitte wollen wir Orte der Begegnung für alle schaffen, eine offene, lebendige Gemeinschaft sein und Begeisterung für unseren Glauben wecken und weitertragen“. Nun gelte es, diese Punkte mit Leben zu erfüllen – dies könne die Pastoralkonzeption leisten.

Zwar hatte die Seelsorgeeinheit Bad Säckingen einst ein solches Konzept erarbeitet, doch dieses ist nach der Fusion mit Murg etwas überholt und liegt in Freiburg auf Halde. Daher wurde der Vorschlag, Arbeitsgruppen zu bilden, zögerlich aufgenommen: Georg Möller (Murg/Niederhof) meinte: „Es gibt doch bereits Leitlinien für die pastorale Arbeit, was sollte also in einem Konzept noch anderes drinstehen.“

Laut Andrea Koubik und Herbert Hausin (beide aus Heilig Kreuz) seien die Pfarrgemeinderäte gebrannte Kinder: „Niemand hat Lust, ein neues Konzept zu schreiben, damit es dann wieder in der Schublade verschwindet.“ Dekan Berg erklärte hingegen, der Arbeitsaufwand sei so groß nicht: „Die Pastoralkonzeption sollte auf zwei bis drei Seiten passen“. Es gehe darum, „nicht alles so weiterlaufen zu lassen wie bisher“, vielmehr solle man Schwerpunkte setzen, „die wir mit unseren Kräften bewältigen können“. Man einigte sich darauf, dass jedes Gemeindeteam ein oder zwei Vorschläge liefert. Diese werden durch die Hauptamtlichen mit Hilfe von Alexander Löw und Walter Willmann (Murg/Niederhof) zusammengefasst und dem Gremium vorgelegt.