Bad Säckingen Neue LED-Lampen für den Schlosspark

Für die alten Laternen gibt es keine Ersatzteile mehr. Die Stadt schafft wegen Sachbeschädigung nun neue Modelle an, die robuster sind.

Der Schlosspark wird schon bald auf LED-Beleuchtung umschalten – zumindest teilweise. Jürgen Huber, Tiefbauchef der Stadt Bad Säckingen, erklärte bei einem Testlauf am späten Dienstagabend, dass zunächst nur die Lampen auf den Sockeln am Hauptweg bei der Konzertmuschel ersetzt werden. Neben den moderneren LEDs sei auch der stetige Vandalismus ein Grund für den Austausch der Lampen.

Die aktuellen Lampen seien Auslaufmodelle. "Für die gibt es nicht mal mehr Ersatzteile", so Huber. Die werden allerdings dringend gebraucht. Denn immer wieder komme es vor, dass die Lampen auf den Sockeln mutwillig zerstört werden. "Die Reparaturen kosten zwischen 400 und 500 Euro pro beschädigte Lampe", informiert Huber. Viele leere Sockel sind im Schlosspark aktuell traurige Zeugen einer solchen sinnlosen Gewalt.

Von dem neuen Modell, das etwa 350 Euro pro Stück koste, verspricht sich die Stadt mehr Widerstandskraft. Etwa zwölf Stück sollen den Anfang der Umrüstung am Hauptweg, vorbei an der Konzertmuschel, markieren. Die Montage soll bereits im Herbst stattfinden. Später sollen die restlichen Lampen, auch die großen Kugeln am Haupteingang, durch das LED-Modell ersetzt werden. Langfristig will die Stadt laut Huber alle 50 Lampen austauschen.

"Die Anschaffung wurde auch mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Die Lampen werden jetzt bestellt", so Huber. Hergestellt werden sie von der Firma Trilux aus Ansberg. Huber weiter: "Auch die Badmatte wird Lampen mit einem ähnlichen Design bekommen."