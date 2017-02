Bad Säckingen Narrenzunft Bad Säckingen befreit dieses Jahr nur Grundschulen

Es ist ein Bruch mit einer Tradition: An weiterführenden Einrichtungen werden eigens eingereichte Anträge benötigt, um Schüler beurlauben zu können. Die Gewerbeschule kann überhaupt nicht freigeben

Bad Säckingen – Die Narrenzunft Bad Säckingen bricht in diesem Jahr mit der Tradition der Schulbefreiung am ersten Faiße. Nur noch die Grundschulen werden befreit. Erlauben die Schulleiter der weiterführenden Schulen in Bad Säckingen ihren Schülern trotzdem, am ersten Faiße dem Unterricht fern zu bleiben, um aktiv als Wälder teilzunehmen? Wir fragten nach bei den hiesigen Schulleitern:

Carsten Hansen , Schulleiter des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen, erklärte, dass nur Schüler, die der Narrenzunft oder einem Musikverein angehören, vom Unterricht befreit werden würden. Dies erfordere im Vorfeld ein „von den Eltern unterschriebenes Beurlaubungsgesuch an die Direktion“, so Hansen. Er habe sich diesbezüglich auch mit der Schulleiterin der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen, Ricarda Hellmann, abgesprochen, die seine Sichtweise teile. Zur Pflege des Brauchtums entfiele der Unterricht am Nachmittag des ersten Faiße, da der Wäldertag „ein Alleinstellungsmerkmal“ besitze, so Hansen.

, Schulleiter Berufliche Schulen, Rudolf-Eberle-Schule, Bad Säckingen: „Nur einzelne Schüler, die aktiv der Narrenzunft, einem Musikverein oder einer Guggemusik angehören und am Wäldertag eingesetzt sind, (beispielsweise Mitglieder der Maisenhardt-Joggele, die aufräumen), werden vom Unterricht befreit." Der Antrag zur Befreiung erfolgt über den Vereinsvorsitzenden oder den Zunftmeister. An der Rudolf-Eberle-Schule seien nicht alle Schüler aus Bad Säckingen, sondern viele von auswärts. „Die können mit dem Wäldertag gar nichts anfangen." Außerdem seien ein Drittel der Schüler Auszubildende, für die jeder Unterrichtstag zählen würde, so Hess. Zwar wäre die Schule bisher noch nie befreit worden, erklärt Isabella Schlipphack , Schulleiterin der Hauswirtschaftlichen Schule Bad Säckingen, doch auch hier würden gegebenenfalls am Wäldertag nur Schüler vom Unterricht befreit werden, die aktiv der Narrenzunft oder einem Musikverein angehören würden.

, Schulleiter Gewerbeschule, Bad Säckingen, sagt klipp und klar: „Wir können nicht freigeben." Michael Maier, Schulleiter Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule, Bad Säckingen: „Wir haben alle Eltern angeschrieben, eine Schulbefreiung gab es nur auf besondere schriftliche Anfrage. Schriftliche Anträge, mit Kenntnisnahme der Eltern, liegen uns von den Vorständen der Musikvereine und der Narrenzunft vor. Diese Schüler werden offiziell beurlaubt." Dies seien aber nur rund zehn Schüler (bei insgesamt rund 355 Schülern an der Gemeinschaftsschule). „Ich bin ja froh, dass die in Vereinen eingebunden sind", so Maier. „Ich möchte nicht der Verhinderer sein für die Ranzengarde", nennt er ein Beispiel.

Gestört hätten sich dennoch einige Schulleiter daran, dass insbesondere „von einer verkürzten Trinkzeit für die Schüler der Realschule und des Scheffel-Gymnasiums“ gesprochen wurde, kritisiert Michael Maier. „Das Pauschale“ habe sie gestört, sagt Maier. Auch hätten sich die Schulleiter gewünscht, dass die Narrenzunft das Gespräch mit ihnen gesucht hätte. „Es wäre im Vorfeld vieles machbar gewesen, wenn man uns einbezogen hätte“, so Maier. Er hätte sich auch eine spätere Uhrzeit für die Schulbefreiungen als am frühen Morgen gewünscht, da im Anschluss kein Unterricht mehr möglich ist. „Wir akzeptieren das alles“, sagt Maier. Er bedauert den Umstand, dass nur noch die Grundschüler befreit werden, ist der Meinung, dass „man die Jugend nicht ganz verlieren darf“, wenn es um Brauchtumspflege geht. Was er besonders für die Fünft- und Sechstklässler für wichtig hält. So wird der 1. Faiße für alle anderen Schüler an der Gemeinschaftsschule ein ganz normaler Schultag werden.

„Wir wollen alle, dass es eine schöne Fasnacht wird", spricht Michael Maier stellvertretend für alle Schulleiter in Bad Säckingen.