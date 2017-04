Bad Säckingen Narrenzunft Bad Säckingen: Große Zufriedenheit, aber auch deutliche Worte

Die erfolgreiche Fasnachtssaison 2017 macht gute Laune bei der Narrenzunft Bad Säckingen. Die Veranstaltungen waren gut besucht. Allerdings gibt es vom Zunftmeister und seinen Kollegen auch Kritik. Mehr Zuverlässigkeit der Mitglieder wird eingefordert.

Vier Ehrungen, eine gut gelaunte Manöverkritik zur Fasnacht aber durchaus auch mahnende Worte von Zunftmeister Rolf Meyer und seinen Kollegen: Bei der Hauptversammlung der Narrenzunft Bad Säckingen im Gallusturm war einiges geboten. Durchaus beeindruckend waren die Ehrungen: Bereits auf 60 Jahre Mitgliedschaft bei der Narrenzunft bringt es etwa Eugen Hagen. Stolze 50 Jahre ist Gerhard Rohrer in den Reihen der Narren aktiv. Seit 15 Jahren sind Dorothea Gutmann-Friedrich und Andrea Büttner dabei.

Insgesamt zogen Rolf Meyer und Säckelmeister Dirk Gottstein eine zufriedene Fasnachts-Bilanz. Der Narrenspiegel sei noch besser gelaufen als im vergangenen Jahr, so Dirk Gottstein: "Wir haben so viele Karten verkauft, das habe ich in 13 Jahren noch nicht erlebt." Vom Top-Programm und der tollen Bühnendeko bis hin zu der hervorragenden Bewirtung habe wieder alles gepasst. Ebenfalls gut gelaufen sei der Verkauf der Narrenplakette, auch an Spenden sei einiges zusammengekommen. Für dieses Jahr sei die Anschaffung einer Rettungsrutsche im Gallusturm geplant, so Gottstein weiter. Neben bereits erledigten Aufgaben in Sachen Brandschutz soll so die sichere Evakuierung des Gebäudes ermöglicht werden. Die Installation der Rutsche solle spätestens im Mai erfolgen, kündigt der Säckelmeister an.

Einen positiven Rückblick auf sein erstes Jahr als Zunftmeister konnte Rolf Meyer vornehmen. Den Vorstandskollegen und den Mitgliedern attestierte er gleichermaßen eine gute Zusammenarbeit und ein hohes Engagement bei den vielen Anlässen. Erhöht werden solle zukünftig die Aufnahmegebühr für neue Mitglieder: "Jedes neue Mitglied bekommt Häs und Maske gestellt, da ist der neue Preis durchaus gerechtfertigt", so der Zunftmeister. Die Gebühr wird verdoppelt, für Jugendliche auf 100 Euro und für Erwachsene auf 200 Euro.

Sehr gefreut habe er sich über das Angebot von Andreas Hartmann, sich zukünftig als Kulturbeauftragter in die Brauchtumspflege einzubringen, so Meyer. Der aktuell hierfür zuständige Wolfgang Butz werde das junge Mitglied in dieses Amt einarbeitenen.

Aber trotz allem gab es von allen Vorstandsmitgliedern auch Kritik, insbesondere an der zum Teil vorhandenen Unzuverlässigkeit. Die Koordination etwa bei Kartenverkäufen sei schlecht. Durch kurzfristige Absagen oder Nichterscheinen bei Busfahrten würden der Narrenzunft unnötige Kosten entstehen, so Vize-Zunftmeister Joachim Fischer. Einen schlechten Trend sah Fischer auch darin, dass einige Mitglieder nur noch zum Umzug erscheinen: "So etwas kann nicht sein, auch die Hauptversammlung ist Teil des Vereinslebens.", so Fischer. Am Freitag waren immerhin gut 50 Mitglieder erschienen.

Der Verein

Der Narrenzunft Bad Säckingen gehören die Maisenhardt-Joggele, die Ranzengarde, die Wälder und Hüüler sowie die Urmasken an. Zunftmeister ist Rolf Meyer, sein Vertreter ist Joachim Fischer.

Weitere Informationen online unter: www.maisenhardt.de