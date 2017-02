Bad Säckingen Narrenpredigt mit spitzen Pointen

Dekan Berg thematisiert den US-Präsidenten Trump, das Bad Säckinger Spital aber auch den eigenen Altar.

Wenn sich das Siechenmännle im Chor des St.-Fridolin-Münsters herumtreibt, "Wiiber mit verschlafenen Augen und Bäckchen, den blassen" und Männer "mit leuchtenden Markgräfler Gutedel-Nasen" in den Besucherbänken drängen und die Orgel schräge Töne anstimmt, dann weiß man: Es ist Zeit für die alljährliche Narrenmesse.

Bevor Dekan Peter Berg der Politik und den Schäflein die Leviten lesen konnte, musste Vikar Martin Metzler als Konzelebrant erst einmal eine durch den Mittelgang hüpfende Pippi Langstrumpf zurechtweisen. "Pippi, eines ist sicher – wir werden uns nicht im Himmel sehen." Worauf diese schlagfertig erwiderte: "Wieso, was hast Du denn angestellt?" Nach diesem Schlagabtausch war der Vikar wohl froh, dass Dekan Berg ihm aus der Bredouille half und seine närrische Botschaft ausnahmsweise nicht von der Kanzel, sondern von einer Leiter herab verkündete. Der Geistliche kam "jetzt mal zu den richtigen Sorgen, zum Beispiel die Sach' mit dem neuen Altar – für unsere Kunsthistoriker bedeutet das eine akute Lebensgefahr; die Leserbriefpäpste und Zeitungsfritzen schreiben sich die Finger wund und beschreiben ihre Sorge über das Unheil, das jetzt kunnt". Diese beteuerten den Untergang der Welt, sollte sich etwas ändern, und damit befänden sie sich in der Stadt in guter Gesellschaft: "Dass das Zweite Vatikanische Konzil schon ist seit 50 Jahren zu Ende, das brachte der Liturgie eine grundlegende Wende, das ist in der Welt zwar den meisten schon klar, aber nein, hier in Säckingen bleibt alles, wie es war." Doch er hatte eine tröstende Nachricht zu verkünden: "Und dabei, ich muss es sagen, ist bisher weder was geplant noch angedacht, noch gar nichts ist bisher auf den Weg gebracht."

Große Sorge bereitet ihm die Zukunft des Spitals: "Es ist jedem bewusst, wenn er denkt mit klarem Kopf, da hängen wir Säckinger völlig in Waldshut am Tropf; drum, wer das Spital retten will, darf nicht warten bis morgen, und wenn die Politik sich tut verwehren, dann muss das Volk halt mal aufbegehren." Und blickt man über den großen Teich, sieht man einen "Kontinent, so groß, dass man sich darin ganz verliert, der wird jetzt von Donald Duck regiert." Da bleibe als Ausweg der hoffnungsvolle Blick nach oben und die Mahnung: "Habt doch um Gottes Willen mehr Vertrauen, auf Gottes Liebe könnt ihr immer bauen".