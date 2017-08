Bad Säckingen Nächtliche Schlägerei mit zwei Verletzten

Einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Umstände sind der Polizei noch nicht klar.

Zu einer Schlägerei mit zwei Verletzten kam es in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Tullastraße. Einer der Verletzten musste ins Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort traf die Polizei ein Auto mit fünf Insassen an, von denen einer leicht verletzt war. Der 23-Jährige war laut Polizei vermutlich an der Schlägerei beteiligt. Im Restaurant fanden die Beamten eine weitere, deutlich schwerer verletzte Person vor, die angeblich von zwei weiteren Männern zusammengeschlagen wurde. Beide Männer waren stark alkoholisiert. Die genauen Umstände des Falles sind noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.