Bad Säckingen Nachwuchsmusikerinnen meistern Herausforderung

Annabel Nolte, Magdalena Maier und Noémi Berz beweisen beim Konzert im Sigma-Zentrum ihr großes Talent.

Drei talentierte Nachwuchsmusikerinnen haben am Donnerstag beim 45. Konzert im Sigma-Zentrum die Gelegenheit bekommen, das Podium zu erklimmen – und zur Freude zahlreicher Gäste nutzen sie die Chance, die ihnen die Organisatorin der Reihe – die in Bayreuth lebende Pianistin Lisa Wellisch – geboten hatte, sehr souverän.

Die Violinistin Annabel Nolte studiert Musik an der Hochschule Würzburg, während der ein Jahr jüngeren Geigerin Magdalena Maier die Aufnahmeprüfung am Konservatorium noch bevorsteht. Beide hatten mehrfach Preise gewonnen und als Jungstudentinnen die Musikhochschule Nürnberg besucht. Die Pianistin Noémi Berz hat ihr Bachelor-Studium in Paris bereits beendet und studiert derzeit Klavierpädagogik in Freiburg. Sie übernahm die Rolle einer einfühlsamen Klavierbegleiterin und meisterte eine große Aufgabe, denn sie musste ganze Orchester (sogar große romantische Klangapparate) ersetzen.

Dass sich die Violinistinnen gut verstehen, wurde gleich zu Beginn im Vivace-Satz aus Bachs Konzert für zwei Violinen in d-moll deutlich: Sie spielten ihre kompliziert ineinander verwobenen Stimmen mit sicherer Technik, klarer Phrasierung und frischem Elan, gepaart mit Stilbewusstsein für das barocke Repertoire. Ein Prüfstein war die Gavotte aus Bachs Partita Nr. 3: Die Solistin Annabel Nolte spielte mit vollem, sonorem Ton, machte den Wechsel zwischen flüssigen Läufen, markanten Akzenten und Akkordgriffen sowie spannungsreichem mehrstimmigem Spiel deutlich.

Auch mit dem romantischen Repertoire scheinen die Musikerinnen sehr vertraut. Beethovens lyrische Romanze in F-Dur gestaltete Magdalena Maier mit schlankem Ton, der leicht und anmutig, aber nie flach wirkte. Ihre Wiedergabe strahlte Empfindungstiefe aus, und sie bewies, wie gut sie den Ton farblich und dynamisch abstufen konnte. Ganz anders wirkte der erste Satz aus Wieniawskis Violinkonzert in d-moll, das die virtuose Seite der Romantik vorführte. Sehr effektvoll meisterte die Pianistin ihr machtvolles Akkordspiel, und Magdalena Maier kam mit den Akkorden, Glissandi und raschen Läufen gut zurecht. Annabel Nolte führte schließlich mit dem zweiten und dritten Satz aus Bruchs g-moll-Konzert eines der bekanntesten Werke der Violinliteratur auf. Bewundernswert, mit welcher technischen Sicherheit und Leidenschaft die Studentin spielte, wie intensiv sie die Kantilenen aushorchte und bei Bedarf mit Spannung auflud. Und dank des energischen, dabei immer präzisen und klangschönen Wechselspiels der Musikerinnen herrschte im Finalsatz große Konzertatmosphäre. Beide Geigerinnen waren sich ihrer Technik sicher genug, um noch einen ausgelassenen und der Virtuosität frönenden Satz aus Bériots Duo concertante op. 57 zu präsentieren.