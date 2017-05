Bad Säckingen Nachwuchsbogenschützen im Blick

Der Schützenverein macht mit der Abteilung Bogenschießen bei den Ferienprogrammen in der Region mit.

„Der Schützenverein ist mit der Abteilung Bogenschießen bei den Ferienprogrammen in der Region dabei,“ sagt Rupert Metz Oberschützenmeister des Schützenvereins Bad Säckingen. So ist der Verein also nicht nur beim Ferienspaß Bad Säckingen und beim Schülerhort Bunte Arche als Aktion gelistet, sondern auch beim Laufenburger Kindersommer. Anmelden kann man sein Kind bei den Aktionspartnern.

Seit 2008 wird im Schützenverein Bad Säckingen das Bogenschießen angeboten. „Wer den Bogen spannen kann, darf auch schießen,“ verrät Rupert Metz. „Die komplette Ausrüstung wird vom Verein zur Verfügung gestellt. Mitzubringen sind nur gute Turnschuhe für ein sicherer Stand“, erklärt er. Wer mal reinschnuppern will, kann das auch beim Badmattenfest tun, denn auch dort sind die Bogenschützen vertreten. Das Bogenschießen sei durch ein Missverständnis leider nicht auf dem Badmatten-Flyer vermerkt, bedauert Metz, „wir sind aber auf jeden Fall wieder dabei.“ Der Verein bietet aber auch buchbare Sonderaktionen an. „Beispielsweise die beliebten Kindergeburtstage“, sagt Kassiererin Ursula Metz, „sind ab sechs Jahren möglich“.

Die Kinder bekommen nicht nur die Bögen und Pfeile erklärt, sondern dürfen nach einer kurzen Einweisung gleich selbst den Bogen schießen. Die Kindergeburtstage finden wetterunabhängig in der Bogenhalle statt. Ursula Metz findet „es ist etwas Besonderes und gerade die Kinder sind mit Eifer bei der Sache“. "Demnächst soll auch ein Bogenplatz im Freien hergerichtet werden und soll im Juli eröffnen,“ ergänzt Rupert Metz.

Trainingszeiten: Auskunft und Termine bei Ursula Metz, Telefon 0151/51254633, Montag 16 bis 17.30 Uhr für Anfänger, Mittwoch 17 bis 20 Uhr offenes Training auch für Nicht-Mitglieder.