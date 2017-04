Bad Säckingen Nachwuchs des Bad Säckinger Judoclubs Kawaishi zeigt Talent

Lucy Zurbriggen, Enes Baskan und Leon Stang erkämpfen bei den U-10-Kreiseinzelmeisterschaften 2016 die ersten Plätze. Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde der Vorstand bestätigt.

Bad Säckingen – Harmonisch gestaltete sich die jüngste Hauptversammlung des Judoclubs Kawaishi Bad Säckingen. Entsprechend zügig verliefen die anstehenden Vorstandsneuwahlen, die nur geringfügige Veränderungen brachten. Vakant bleiben muss der Posten des Pressewartes nach dem Ausscheiden von Peter Lau. Neue Elternvertreterin ist Ludmilla Stang.

In ihren Ämtern verbleiben Vorsitzender Thomas Zalewski, Stellvertreter Rainer Rittmann, Kassiererin Ulrike Bauer und Schriftführerin Christine Leutenecker. Wiedergewählt wurden auch Sportwartin Sigrid Rittmann, Erwachsenenvertreter Marco Schillinger sowie die Beisitzer Nathalie Krauss und Roman Schwestka.

Für die sportlichen Höhepunkte sorgten 2016 drei junge Judokas. Großes Lob erhielten Lucy Zurbriggen, Enes Baskan und Leon Stang, die schon bei den U-10-Kreiseinzelmeisterschaften 2016 mit ersten Plätzen überzeugen konnten. Auf sich aufmerksam machen konnten die drei bereits auch im neuen Jahr mit sehr guten Ergebnissen bei den Kreismeisterschaften in Haltingen im Januar.

Gut gefüllt für 2017 präsentiert sich der Veranstaltungskalender der Bad Säckinger Judokas. Am Freitag, 7. April, stehen die Vereinsmeisterschaften auf dem Programm. Feste Termine sind die Teilnahme am Hochrhein-Slow-Up im Juni sowie am Drachenbootrennen im Rahmen der Rheinstromstage in Schwörstadt im Juli. Ebenfalls im Juli findet die vereinseigene Wochenendwanderung in Rankweil statt. Mit einem Tag der offenen Tür Ende September oder Anfang Oktober wollen sich die Judokas der Öffentlichkeit präsentieren und Mitgliederwerbung betreiben.

Im Herbst wird Gelegenheit bestehen, die Freundschaft mit der Murger Partnergemeinden Mehun-sur-Yèvre zu pflegen, kündigte der zur Versammlung erschienene Heinz-Jörg Küspert an. Das jährliche Treffen mit den französischen Freunden wird in diesem Jahr turnusgemäß in Frankreich stattfinden. Dass es sich beim Judoclub Kawaishi um einen Bad Säckinger Verein handle, brauche dabei nicht zu verwundern, scherzte der in Murg wohnende Küspert. Auf Wunsch einiger Bewohner Mehuns, mit einem deutschen Judoclub in Kontakt zu treten, sei über Rainer Rittmann die Bande zu dem Bad Säckinger Verein geknüpft worden. Inzwischen sei der Judoclub zu einem "Pfeiler in der Verschwisterung zwischen Mehun und Murg gewachsen", so Küspert. Der genaue Termin für den Besuch in Frankreich wird voraussichtlich kurz nach Ostern bekannt gegeben.

Weitere Infos im Internet: