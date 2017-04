Bad Säckingen Nachtwächter-Jubiläum

Seit 15 Jahren führt unser Nachtwächter Feriengäste und Einheimische durch unsere Stadt. Ein guter Anlass, sich an die Anfänge zu erinnern.

Dieser Tage darf ich ein kleines Jubiläum als Nachtwächter feiern, denn genau seit fünfzehn Jahren drehe ich nun meine Runden durch die Altstadt. Als ich seiner Zeit mit dem damaligen Bürgermeister Günther Nufer über die Idee des Nachtwächters sprach, rannte ich sperrangelweit offenstehende Türen ein. Er sprach gar von seiner lange Zeit gehegten Idee, dass in Bad Säckingen ähnlich wie in Rothenburg oder anderen historischen Städten ein Nachtwächter Touristen Führungen anbieten sollte. In seiner typisch mitreißenden Ausdrucksweise sagte er: „Endlich will das einer machen, ich dachte schon ich müsste eines Tages noch selbst den Nachtwächter geben!“. Günther Nufer hat mich von Anfang an unterstützt und in den Monaten zwischen Idee und Premiere immer wieder nachgefragt, wie weit ich denn in meinen Vorbereitungen gediehen sei. Von ihm habe ich auch meine Schweizer Hellebarde erhalten, übrigens das einzige Accessoire, das ich seit dem 15. April 2002 noch bei mir habe, alles andere wie Umhänge, Laternen und Knobelbecher wurden im Lauf der Jahre schon mehrmals ersetzt. Da ist tatsächlich einiges an Kilometern zusammengekommen, insgesamt lässig mal so nach Flensburg und zurück, das sieht man mir aber zugebenermaßen kaum an.

Die Zahl der Teilnehmer entspricht wohl der Einwohnerzahl zweier Kleinstädte in der Größenordnung Bad Säckingens, wobei mir manche Promis – wie beispielsweise der heutige König der Niederlanden oder mein großes Idol Manfred Rommel bis hin zu heftig umschwärmten Schauspielerinnen oder legendären Eisprinzessinnen – begegneten, die mich glatt weg fast sprachlos machten, als sie plötzlich vor mir standen. Alle haben sich nach der Führung brav bedankt, das waren schon besondere Momente. Das schönste jedoch sind die Komplimente der Reha-Patienten die mit großen Schmerzen und ihren Plagen die Tour mitmachen und mir nachher sagen, dass sie ihre Schmerzen für die anderthalb Stunden einfach vergessen haben weil unser Städtle und deren Geschichten so faszinierend seien und ich ihnen eine wahre Freude beschert habe. Und eben diese Begegnungen mit vielerlei Menschen ist das, was mir an diesem Job am meisten gefällt, denn wie hat mein Lieblingspapst Johannes XXIII. trefflich bemerkt: „Das ganze Leben ist Begegnung!“ So ist es. Nun ist das, was ich nach meinem kleinen Jubiläum hier beinahe resümierend wiedergeben habe, aber kein Abgesang, sondern lediglich ein melancholisches Stimmungsbild, denn wenn der Herrgott es will, werde ich gerne noch etliche Jährchen weiter die Besucher meinem Lichtlein folgen lassen. So lange meine Füße mich tragen, wird es mir behagen, wenn ich spät nach einer Tour alleine durchs Städtle laufen darf und bei mir denke, was für ein wunderbares Städtle wir doch haben, mit wunderbaren Gebäuden und Orten, und wunderbaren, einzigartigen Menschen. Es grüßt Euch alle Euer Nachtwächter, wir folgen dem Licht!