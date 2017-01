Bad Säckingen Nach tödlichem Verkehrsunfall: Polizei sucht Fahrer eines weißen SUV

Die Polizei sucht nach dem tödlichen Verkehrsunfall vom Montag, 9. Januar in der Scheffelstraße nach einem weiteren Zeugen.

Es handelt sich um den Fahrer eines weißen SUV, der unmittelbar vor dem Unfall von der Unteren Flüh kam und nach rechts in die Werderstraße abgebogen ist. Er wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Waldshut Telefon 07751 896 30 in Verbindung zu setzen. Gegen 7.55 Uhr kam es damals in der Scheffelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 88 Jahre alte Fußgängerin von einem VW angefahren und schwer verletzt wurde.



Nach dem bisherigen Kenntnisstand wollte die Fußgängerin von der Werderstraße kommend die Scheffelstraße in Richtung Stadtmitte überqueren, hierbei wurde sie von dem in Richtung B 34 fahrenden Auto erfasst. Sie prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte anschließend zu Boden. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau lebensgefährliche Kopfverletzungen, sie kam mit dem Rettungshubschrauber ins Spital nach Basel, wo sie später verstarb.