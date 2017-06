Bad Säckingen Nach langer Odyssee: Grenzstein kehrt auf die Holzbrücke in Bad Säckingen zurück

Der alte Grenzstein kehrt nach 27 Jahren an einen neuen Platz auf der Bad Säckingen Holzbrücke zurück. Der Landesgrenzstein ist aber nur deutschseitig sichtbar, die Schweizer haben das Nachsehen.

Bad Säckingen/Stein – Wer den alten Brückengrenzstein noch gekannt und über seinen Verbleib gerätselt hat, wird jetzt fündig, denn seine 27 Jahre lange Odyssee ist allem Anschein nach zu Ende. Er steht zwar nicht wieder an seinem ursprünglichen Platz im Nepomuk-Erker der Holzbrücke, wo er sich bis 1990 befand, aber seit kurzem im Informations-Erker, der sich gegenüber dem Franz-Xaver-Erker auftut.

Nicht mehr viele Menschen können sich noch an den alten Landesgrenzstein aus dem Jahre 1810 erinnern, der im Nepomuk-Erker 180 Jahre lang seine Berechtigung hatte. Denn 1990 wurde er entfernt, weil eine umfangreiche Brückenrenovierung anstand. Entsorgen wollte man den stummen Grenzwächter selbstverständlich nicht. War er doch mit zwei Wappen und einer Jahreszahl versehen und somit ein geschichtsrelevantes Kleindenkmal gleich zweier Länder. Auf die Brücke zurück kam er indessen so schnell nicht wieder. Zunächst stand er bis 2002 im Schlosspark, was viele verwunderte, weil dort doch keine Landesgrenze verläuft. Alsdann wurde das nunmehr der Witterung ausgesetzte Relikt aufgefrischt und weitere 15 Jahre lang im Eingangsbereich des Hauses Fischerzunft ausgestellt.

Infolge der Französischen Revolution und der napoleonischen Kriege kam es in Europa zu territorialen Veränderungen, die auch die vorderösterreichischen Gebiete betrafen, die unter habsburgischer Landeshoheit standen. Der Rhein wurde zur Grenze. Das Fricktal kam zum Kanton Aargau, der rechtsrheinische Landstrich zum neu entstandenen Großherzogtum Baden. Der Staatsvertrag vom 17. September 1808 regelte die Einzelheiten. Darin heißt es unter anderem: „Wo beide Länder durch Brücken über diesen Fluss zusammenhängen, steht einem jedem Landesherrn die Landeshoheit auf diejenige Hälfte derselben zu, welche sich mit seinem Gebiet auf der nämlichen Rheinseite befindet. Auf der Mitte derselben, oder wenn dies untunlich wäre, soll in der mindesten Entfernung vom Mittelpunkt mit beiderseitigem Einverständnis ein Grenzzeichen errichtet werden.“

Der Holzbodenbelag der Brücke ist rund 204 Meter lang. Den Grenzstein an den Fahrbahnrand in der Brückenmitte zu setzen, war nicht zweckmäßig, weil er den Durchgangsverkehr behindert hätte. Also musste er in einen der beiden Erker, wo die Brückenheiligen Franz Xaver auf deutscher und Nepomuk auf schweizerischer Seite stationiert sind. Man entschied sich für den letzteren, denn dieser steht nur 19 Meter von der Landesgrenze entfernt, während es bis zur Franz-Xaver-Nische von der Brückenmitte aus doppelt so weit ist. 35 Zentimeter war der Grenzstein in den Boden eingelassen. 65 Zentimeter ragte er hinaus. Er stand im rechten Winkel zur Brückenachse, so dass von deutscher Seite aus das badische Wappen mit dem Löwen und von Schweizer Seite das des Kantons Aargau mit den drei Sternen zu sehen war.

Jetzt wurde der Markstein jedoch in Längsrichtung der Brücke an der Wand des Informations-Erkers verankert und gibt so nur den Blick auf das badische Wappen frei. Helvetia hat das Nachsehen und der geschichtliche Erinnerungswert gerät damit ins Hintertreffen. Jahrelange Bemühungen von historisch interessierten Bürgern, den Stein wieder an seinen früheren Ort im Nepomuk-Erker verbringen zu lassen, stießen auf taube Ohren. Die Denkmalschutzbehörden des Kantons Aargau und des Regierungspräsidiums Freiburg erteilten hierfür unverständlicherweise nicht ihren Segen. So bleibt es wohl (anstelle des ursprünglichen Marksteines) bei der am Boden des Nepomuk-Erkers anfangs der 1990er Jahren angebrachten Messingtafel, die angezeigt, dass vom darin dargestellten Punkt aus die Brückenmitte und somit die Landesgrenze nach 18,96 Meter erreicht ist. Demnach bestand schon seinerzeit die Absicht, den Stein nicht mehr an seinen angestammten Platz zurückzubringen.