Bad Säckingen Nach der Podiumsdiskussion: Pro Spital voller Tatendrang

Nach der Podiumsdiskussion, die mit 400 Besuchern eine enorme Resonanz verzeichnete, geht es beim Förderverein Pro Spital bereits weiter mit der Vorbereitung weiterer Aktionen und Initiativen. Zum Einen sollen die Bürgermeister und Gemeinderäte stärker einbezogen werden, zum anderen will der Verein aber auch im östlichen Landkreis auf Infotour gehen.

Bad Säckingen (msb) Ein überaus zufriedenes Fazit zieht der Förderverein Pro Spital im Nachgang zur Podiumsdiskussion am Freitag in der Flößerhalle Wallbach. Für die Verantwortlichen des Vereins sei dies auch Ansporn zum Weitermachen, sagte Vereinssprecher Wolfgang Köster im Gespräch mit unserer Zeitung. Konkret seien bereits zwei Aktionen geplant: "Wir werden bei den Bürgermeistern in der Region nachhaken." Denn unter den mehr als 400 Gästen bei der Podiumsdiskussion seien weder Bürgermeister noch Gemeinderäte aus den umliegenden Gemeinden zu finden gewesen. "Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden zu verbessern." Denn Engpässe bei der Krankenhausversorgung seien nach Ansicht von Pro Spital nicht ein rein Bad Säckinger Problem, sondern betreffen den ganzen westlichen Landkreis. Bestenfalls soll eine gemeinsame Proklamation der Gemeinden des Westkreises folgen.

Aber auch den östlichen Teil des Landkreises nehmen die Vertreter von Pro Spital stärker in den Fokus. Geplant sei eine Vortragstour durch die dortigen Gemeinden, wie sie der Verein bereits vergangenes Jahr im Westen gemacht haben. "Wir wollen auch die dortigen Bürger über Zahlen, Fakten und Entwicklungen informieren und für die Situation sensibilisieren", erklärt Wolfgang Köster. Die Detailplanung für die Veranstaltungen läuft derzeit.

Im Hinblick auf die vergangene Podiumsdiskussion, die von SÜDKURIER-Redaktionsleiter Andreas Gerber moderiert wurde, sind die Pro Spital-Vertreter nachhaltig beeindruckt. Es sei eine "rundum gelungene Veranstaltung" gewesen, bei der auch viele neue Fakten auf den Tisch gekommen sind, so Köster. Die Resonanz der Bevölkerung habe alle Erwartungen übertroffen, so Wolfgang Köster. So viele Menschen zu mobilisieren, sei nicht nur ein voller Erfolg für den Verein, es zeige auch, wie sehr den Menschen das Thema Krankenhaus und Gesundheitsversorgung unter den Nägeln brenne, so Köster im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das hochkarätig besetzte Podium mit Vertretern aus Politik und Gesundheitswesen aus der Region habe nachdrücklich und einhellig Position bezogen: "Bad Säckingen braucht ein Haus der Grund- und Regelversorgung. Darin besteht Einigkeit", so Kösters Eindruck. Erschreckend indes seien die Zahlen und Fakten zu der Frage gewesen, wie viele Menschen gar nicht mehr im Landkreis behandelt werden könnten – und wie stark deren Zahl zunimmt.

Darüber hinaus habe aber vor allem die Geschäftsführerin des Krankenhauses Spremberg, Kathrin Möbius, wichtige neue Einblicke geliefert, wie es besser laufen könnte. Zudem habe sie durchaus erfreuliche Perspektiven für das Bad Säckinger Spital aufgezeichnet. Dies sei umso höher einzuschätzen, als Möbius sich ein Bild von der Situation gemacht habe, so Köster.