Rickenbach Nach 200 Jahren: Herrischrieder Friedenslinde gefällt

Am Freitagabend wurde die rund 200 Jahre alte Linde neben dem Rathaus gefällt. Über viele Generationen hinweg prägte die „Hänsihof-Linde“ das Ortskernbild, sie gehörte sogar zu den Naturdenkmälern der Gemeinde Herrischried.

Als solches stand ihr eigentlich besonderer Schutz zu. Doch ein Gutachten vom 30.11.2016 kam zu dem Schluss, dass die Standsicherheit des Baumes aufgrund fortgeschrittenen Pilzbefalls nicht mehr gewährleistet sei. Eine Verordnung des Landratsamtes aus dem Jahr 1986 ordnet unter solchen Umständen die Fällung der Naturdenkmäler an.

Große Bestürzung über den Entscheid des Landratsamtes, das sich nach dem Gutachten auf diesen Paragrafen stützt (§5 Naturdenkmalverordnung), herrscht bei der Eigentümerfamilie Thiel, die der Aufforderung des Landratsamtes Folge zu leisten hatte. „Es ist traurig, dass so ein alter Baum weichen muss“, sagte Hannelore Thiel, während die Gliedmaßen der alten Linde Stück um Stück zu Boden krachten.

Ein Baumpathologe hatte vergangenen Herbst einen Brandkrustenpilzbefall an der alten Linde festgestellt, der ihre Statik störe. Das Gutachten sprach aufgrund der „Fäuledynamik gegen den Erhalt“ der Hänsihof-Linde. „Der Gutachter hält zwar eine Einkürzung der Linde auf eine Endhöhe von fünf Metern zum dauerhaften Erhalt der Sicherheit für möglich, wodurch aber die Denkmalschutzwürdigkeit massiv beeinträchtigt würde“, erklärt das Landratsamt in seinem Entscheid vom 18. April, worin die Einkürzung als „nicht zielführend“ bewertet wird.

Erst im März wurde in Rickenbach an der Straße in Richtung Hottingen eine ähnlich alte Linde gefällt. So auch vor zehn Jahren in Niedergebisbach. Diese, sogenannten „Friedens-Linden“ wurden zur denkwürdigen Erinnerung an den Krieg 1879/71 und den Friedensschluss von Paris am 19. März 1871 in den folgenden Jahren vielerorts in Deutschland gepflanzt. Sie sollten als Naturdenkmäler ganzen Generationen den Frieden verkünden.

„Im Gegensatz zu Buchen weisen Linden eine langlebige Faserstatik auf, die ihnen ermöglicht bis zu 400 Jahre alt zu werden“, erklärt Dr. Hans Mehlin Naturschutzbeauftragter. Seiner Meinung nach hätte es die Hänsihof-Linde nach einem Kronenschnitt „noch lange gemacht“. „Die Automatik, die nach so einem Gutachten greift, geht mir ziemlich gegen den Strich“, sagt Dr. Hans Mehlin. Die Entwicklung im Kreis, betreffend die Fällung alter Naturdenkmäler, findet Mehlin „bedauerlich“. Damit spricht er sicher vielen Herrischriedern aus dem Herzen.