Bad Säckingen Musik trifft Gaumenfreude: Bad Säckinger Brückenfest startet morgigen Freitag

Auch in diesem Jahr lockt die Veranstaltung mit Auftritten vieler Formationen. Auch Kulinarisches wird wieder einiges geboten. Neu ist, dass sich die Schweizer Gemeinde Stein nicht mehr beteiligt.

Es ist alles so vertraut und doch ganz neu. Am morgigen Freitag, 30. Juni, eröffnet Bürgermeister Alexander Guhl um 18 Uhr mit einem Fassanstich das traditionelle Brückenfest auf dem Münsterplatz. Neu ist, dass es das Brückenfest ab sofort nur noch alle zwei Jahre geben wird und die Schweizer Nachbargemeinde Stein, wird das Brückenfest gar nicht mehr ausrichten.

Bisher wurde das Brückenfest nacheinander zwei Jahre in Bad Säckingen und ein Jahr in der benachbarten Schweizer Gemeinde Stein. Bereits im vergangenen Jahr hat Stein das Fest abgesagt. Der Grund war, dass die Vereine immer mehr Mühe hatten, Helfer für die einzelnen Schichten zu finden. Ein Problem, dass auch in den Bad Säckinger Vereinen zu einem immer größeren Problem geworden ist. Auch die Teilnahme- und Gemagebühren wurden immer teurer. Darum nahmen die Organisatoren, die Stadtverwaltung und der Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen, die Absage aus der Schweiz zum Anlass, das Brückenfest ab 2017 nur noch alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. 1973 hat das Brückenfest zum ersten Mal stattgefunden. Der damalige Bürgermeister Günther Nufer wünschte sich ein grenzüberschreitendes Fest, das Bad Säckingen und die Gemeinde Stein miteinander verbindet. Allerdings hat es mit der Verbindung nicht immer geklappt, denn die Bad Säckingen und Stein blieben bei ihren Fest jeweils fast nur unter sich.

Doch jetzt darf erst einmal bis Sonntag, 2. Juli, gefeiert werden. Nach der feierlichen Eröffnung durch den Bürgermeister, übernehmen der Freundeskreis Santeramo im Rathausinnenhof und die Band „7Sins“ auf dem Münsterplatz das musikalische Abendprogramm. Der Samstag, 1. Juli, beginnt mit einem Marktfrühstück auf dem Bad Säckinger Wochenmarkt. Um 11 Uhr spielt auf der Musikbühne das Verbandsjugendorchester Hochrhein, gefolgt von der Jugendstadtmusik Bad Säckingen und einer Line-Dance-Vorführung der Honky Tonk Dancers aus Bad Säckingen. Tanzgruppen aus dem Alten Gefängnis und eine Vorführung von Songül Yildirim mit ihrem Team runden den Nachmittag ab, bevor die Band „Soul Refrigerators“ dem Publikum mächtig einheizen. Am Stand des Freundeskreis Santeramo gibt es Party bis Mitternacht.

Der Sonntag, 2. Juli, steht unter dem Motto Frühschoppen und Blasmusik. Es treten nacheinander der Musikverein Harpolingen, der Musikverein 1860 Rickenbach, die Jugendband Wegenstettertal und der Musikverein Alpenblick aus Willaringen auf. An allen drei Tagen bieten die teilnehmenden Vereine an ihren Ständen verschiedene Köstlichkeiten an. Es gibt unter anderem Gegrilltes, Pizza, Wurstsalat, französische und türkische Spezialitäten oder Süßigkeiten. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft der Stadt Bad Säckingen.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Brückenfestes sind am Freitag von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist an allen drei Festtagen frei.