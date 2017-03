Bad Säckingen Musik aus alten Zeiten erklingt bei den Bad Säckinger Stadtgeschichten mit den Spielleuten von Skadefryd

Die Mittelalterband Skadefryd ist diesmal bei den Bad Säckinger Stadtgeschichten dabei. Die Spielleute sind ein Teil der Multimediareportage im Kursaal.

Wer sie sieht und hört, fühlt sich ins Mittelalter zurückversetzt, als romantische Bardengesänge die holde Weiblichkeit in ihren Burgzimmern bezauberten und Sehnsüchte nach dem Gemahl, der in der Ferne auf einem Kriegszug weilte, erweckte. Sie rufen die verschiedensten Gefühle in den Menschen hervor: Von den einen belächelt, von den anderen geliebt. Tatsache ist: Sie sind auf jeden Fall ein Hingucker und sie scharen mittlerweile ganze Fanclubs um sich. Alleine in Bad Säckingen haben sie 125 Fans, weitere sitzen in Rheinland-Pfalz, aber auch in Belgien, Frankreich und Italien. Die Rede ist von der Bad Säckinger Mittelaltermusikgruppe Spielleute Skadefryd.

Der Name stammt aus dem Norwegischen und bedeutet Schadenfreude. Ob man möchte oder nicht, die geheimnisvollen Flötenklänge und ihre mittelalterliche, detailverliebte Gewandung vom Scheitel bis zur Sohle ziehen die Zuhörer magisch an. In schöner Regelmäßigkeit sahnen sie Preise ab, unter anderem erhielten sie 2014 bei einem Musikerwettstreit in Emmendingen den Publikumspreis „Emmendinger Flöte“, 2016 beim historischen Volksfest in Staufen den Publikumspreis „Goldenes Huhn.“

Auch der Produzent der Bad Säckinger Stadtgeschichten, Rainer Jörger, war neugierig geworden. Er ist immer auf der Suche nach interessanten Menschen für die Multimediareportage, die am ersten Aprilwochenende im Bad Säckinger Kursaal präsentiert wird. Beim Drehtag jüngst im Bad Säckinger Schlosspark trafen sodann modernste Technik auf tiefstes Mittelalter. Es war, als wäre das Rad der Zeit zurückgedreht worden. Die mittelalterlichen Bardenklänge und das Flötenspiel zogen die Spaziergänger des Schlossparks an, sie folgten den Tönen bis zum Diebsturm, lauschten andächtig der ungewohnten Musik, bestaunten die ungewöhnlichen Musikinstrumente, unter anderem eine Davul (Trommel).

Seit vier Jahren besteht die Mittelaltermusikgruppe nun. Aktuell besteht sie aus den sechs Musikern „Gunnar, der Trobador“ (Gesang und Percussion – Günter Butz), „Nephilim, das Goldkehlchen“ (Gesang, Flöte, Percussion – Andrea Griesser), „Gevatter, der schwarze Barde“ (Gitarre, Cister, Dulcister, Gesang – Thomas Reinacher), „Franck, der Trumeler“ (Davul – Frank Hausin), "Akami, die Nachtigall“ (Gesang, Flöte – Patrizia Pauciello), „Dorell, die Fidlerin“ (Geige – Meike Thaten) und dem Bannerträger „Graf Markus, der Fähnrich“ (Markus Schlienger). Was die Spielleute so besonders macht, sehen die Zuschauer am 1. und 2. April bei den Bad Säckinger Stadtgeschichten im Kursaal.

.Einen Trailer zu den Bad Säckinger Stadtgeschichten finden Sie im Internet:www.sk.de/exklusiv

Die Bad Säckinger Stadtgeschichten