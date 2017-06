Bad Säckingen Münsterkonzert der Extraklasse: Wenn Stille unerträglich wird

Ein meisterliches Konzert gab es am Wochenende im Fridolinsmünster in Bad Säckingen. Münsterchor, das Vocalconsort Bad Säckingen und das Barockorchester „L’arpa festante“ aus München boten dabei eine derart hochkarätige Leistung, dass das Publikum am Ende in einen regelrechten Sturm der Begeisterung ausbrach.

Wahrhaft meisterlich präsentierten sich der Münsterchor und das Vocalconsort Bad Säckingen bei ihrem gemeinsamen Konzert im Bad Säckinger Münster. Mit musikalischer Unterstützung des Barockorchesters „L’arpa festante“ aus München boten die Sänger und Musiker unter der Gesamtleitung von Marcus Mackowiak klanggewaltige Interpretationen aus dem Werk des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy. Mit der Psalmkantate „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ und der Sinfoniekantate „Lobgesang“ standen zwei populäre Kompositionen Mendeslssohns auf dem Programm des Konzerts, welches im Rahmen der Münsterkonzert-Reihe stattfand.

Weit hallte der "Schrei nach Wasser", wie er im Psalm 42 niedergeschrieben steht. Dieser Psalm wiederum diente Mendelssohn als Grundlage für sein Werk. Der Konzertauftakt war vom ersten Ton an klar akzentuiert und nahm die Zuhörer sogleich mit in die klassischen Klangwelten der Romantik. Das anschließende Motiv des Wassers wurde nicht nur auf rhythmischer und tonaler Ebene verarbeitet, sondern zeigte sich in der Gesamtheit der künstlerischen Darstellung. Wie von Wellen getragen führten die Musiker von "L’arpa festante" die Melodien durch Höhen und Tiefen, durch laut und leise. Das professionelle Ensemble, welches sich durch seine original barocke Instrumentalbesetzung auszeichnet, machte das Ganze umso authentischer. Die musikalischen Übergänge gelangen scheinbar mühelos und mit großer Präzision. Wie der Strom des Wassers flossen die musikalischen Sequenzen mal langsam, mal beschwingt, aber immer im genauen Zusammenspiel ineinander über. Die Akzente, passend gesetzt aus den Chorreihen, die das Orchester immer wieder in den Hintergrund treten ließen, fügten sich harmonisch in den Gesamtklang ein.

Es überzeugten jedoch nicht nur das Chorprojekt und das Münchner Orchester. Außerordentliche Glanzpunkte, die das Münsterkonzerts hörenswert machten, setzen die Auftritte der Solosänger. Allen voran brachte die Sopranistin Sabine Götz, neben ihrer Kollegin im Sopran, Irene Hoffmann, und dem Tenor Nino Aurelio Gmünder, ein Stück der schillernden Atmosphäre, wie sie auf den internationalen Konzertbühnen herrscht, in die Trompeterstadt. Die Solisten trugen in Passagen, wie in der Arie der Psalmkantate, zur Konzertgestaltung bei, die jedem Akteur Platz zur Entfaltung ließ. So schienen die Musiker vom ersten Schrei des Hirsches bis zum Ende des "Lobgesangs“ in einer harmonisch funktionierenden Einheit. Außer einem kurzen Innehalten zwischen den einzelnen Sätzen, war das Konzert ein durchgehendes Musikereignis, das sein Publikum in einen Bann zog. Das dargebotene Klangvolumen war in den Wänden des Münsters so präsent, dass der Moment der Stille, nachdem der letzte Akkord erklungen war, beinahe schon unerträglich erschien – und der folgende Beifallssturm wie eine Erlösung.