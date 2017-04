Bad Säckingen Münsterchor Bad Säckingen blickt nach vorn

Ensemble kann eine gute Jahresbilanz vorweisen. Am 3. Juni plant der Chor ein Pfingstkonzert im St.-Fridolins-Münster.

Bad Säckingen – Mit lebhaften Erinnerungen an Mozarts Krönungsmesse im Hinterkopf ist es den Mitgliedern des Münsterchores Bad Säckingen leicht gefallen, in ihrer Versammlung am Dienstag eine positive Bilanz zu ziehen. "Für diese Aufführung zusammen mit dem Vocalconsort Bad Säckingen beim Fridolinsfest haben wir viel Anerkennung von den Besuchern erfahren", sagte der Vorsitzende Bernhard Brecht. Er hoffe, dass das Konzert am Pfingstsamstag ebenfalls von Erfolg gekrönt sein werde.

Dann wird der Chor im St.-Fridolins-Münster zusammen mit dem Vocalconsort, dem Orchester "L'arpa festante" München und Solisten Felix Mendelssohn Bartholdys Vertonung des Psalms 42 und dessen Sinfoniekantate "Lobgesang" aufführen. Bernhard Brecht bat die Sänger um regelmäßigen Probenbesuch, denn durch gelungene Aufführungen könne man die Chorgemeinschaft stärken und sehr erwünschte Neumitglieder gewinnen.

Der Rückblick des Schriftführers Jan-Gerd Werdehausen verzeichnet 34 Proben, drei samstägliche Intensivproben sowie sieben Aufführungen, bei denen der Chor die Breite seines Repertoires demonstrierte: Es erklangen Messen von Johann Michael Haydn und Gounod, eine Kantate von Bach und eine Fülle kleinerer Werke aus unterschiedlichen Epochen.

Bezirkskantor Markus Mackowiak lobte den Chor im Allgemeinen und zollte ihm besondere Anerkennung für die Interpretation der Krönungsmesse. In Anlehnung an Nikolaus Harnoncourt meinte er, die Kriterien für ein gelungenes Konzert seien nicht technische Perfektion und Reproduzierbarkeit, sondern die "totale Hingabe des Einzelnen" und jene besonderen Momente, "in denen wir das Gefühl haben, da geschieht etwas gemeinsam". Er dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit.

Dekan Peter Berg, qua Amtes auch Präses des Chores, übergab die Ehrungsurkunde des Diözesan-Cäcilienverbandes an Martina Robert, die seit 25 Jahren dem Chor angehört. "In den Auftritten des Münsterchores steckt Leben drin, das ist mit Musik aus der Konserve nicht zu vergleichen", lobte er. Dank der Arbeit mit dem Kinderchor sei Nachwuchspotenzial vorhanden. Die Auftritte seien Teil der Liturgie, aber auch eine Bereicherung des Kulturangebots: "Was der Chor bietet, geht qualitativ weit über das hinaus, was man von einer Kleinstadt erwarten kann", sagte der Dekan. Er verschwieg nicht, dass "wir finanziell langsam an Grenzen kommen". Mit vorsichtigem Blick auf die Stadt meinte er, es wäre doch schön, wenn der Münsterchor von dieser Seite etwas Unterstützung bekäme. Im Oktober wird der Chor die Vogtsbauernhöfe besuchen; am Brückenfest beteiligt er sich heuer nicht.

Münsterchor

Der Münsterchor ist offiziell 225 Jahre alt, hat aber weit ältere Wurzeln. Derzeit gehören ihm rund 40 Sänger an. Der Vorsitzende ist Bernhard Brecht. Kontakt: bernhard.brecht@yahoo.de.