Leicht verletzt überstand ein 55 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch gegen 16 Uhr eine Kollision mit einem Pkw in Bad Säckingen.

Laut Polizei wollte ein 75 Jahre alter VW-Fahrer bei stockendem Verkehr auf der Alten Basler Straße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. In diesem Moment überholte jedoch der Motorradfahrer die Pkw-Kolonne und prallte in den VW, so der Polizeibericht. Es werden beide angezeigt.